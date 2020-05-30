В медицинском центре муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» 29 мая объявили о начале платного забора анализов на SARS—CoV-2 и антитела к нему. Специалисты готовы проверить всех желающих. Забор биоматериалов ведется как в центре, так и на территории тех, кто обращается за услугой.

Анализы на коронавирус и антитела к нему теперь можно сдать в медицинском центре МП «Новосибирская аптечная сеть» по улице Титова. Услуга нашла спрос у новосибирцев — в первый же день, 29 мая, по данным центра, было протестировано 50 человек. Срок готовности анализов составит 3 дня.

«Делаем забор биоматериала и передаем его нашим партнерам — лабораториям. Никаких особых рекомендаций, кому нужно сдать анализ, нет. Это могут сделать все заинтересованные новосибирцы, достигшие 18 лет. Я сам решил проверить состояние своего здоровья, и теперь жду с нетерпением результатов теста на антитела. Тут решает каждый сам для себя — делать или не делать», — поделился своей точкой зрения директор муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» Дмитрий Шеин.

Тест на антитела проводится на территории медицинского центра либо на дому или в офисе у пациента. У обратившихся берут кровь из вены. Перед сдачей анализа рекомендуют не пить алкоголь в течение суток и, по возможности, отказаться от жирной пищи. В идеале, как говорят врачи, будет прийти на сдачу крови натощак.

Тестирование на сам вирус проводится только с выездом на территорию обратившегося. Для анализа берется мазок из зева. Человеку не рекомендуется в день забора анализа есть, пить, жевать жвачку, высмаркиваться, чистить зубы, курить и пользоваться ополаскивателем для полости рта.

По словам главного врача медицинского центра МП «Новосибирская аптечная сеть» Татьяны Александрович, новосибирцам, желающим сдать анализы, необходимо понимать, что их результаты будут действительны только на момент взятия биоматериала.

«Результаты действительны на момент сдачи анализа, поскольку титр антител меняется у переболевших ежедневно. Например, в день тестирования переболевшим COVID-19, антитела еще могут отсутствовать, но появиться через некоторое время. То же самое с мазками. Если на следующий день после анализа человек контактировал с зараженным, он вполне может заразиться, даже если на момент сдачи анализ будет отрицательным», — отметила главврач.

Именно поэтому от момента забора крови или мазка до получения результатов человеку необходимо оставаться на самоизоляции. Готовые результаты анализов можно получить в бумажном или электронном виде.

Стоимость анализа на антитела в медцентре МП «Новосибирская аптечная сеть» составляет 1000 рублей (с выездом бригады – от 1300 рублей), на вирус SARS—CoV-2 – 1650 рублей, плюс за выезд бригады по левому берегу нужно будет заплатить 500 рублей, по правому – 700 рублей.

Для диагностики коронавируса и антител к нему в медцентре МП «НАС» используют тест-систему «Вектор-Бест» в сотрудничестве с Биотехнопарком наукограда Кольцово. Тест-система, как уверяют врачи, исключает возможность ложноположительных результатов, а ее эффективность достигает 90%. В России она считается одной из достоверных.

Напомним, ранее проводить тесты на антитела к коронавирусной инфекции нового типа начали в лабораториях «Инвитро» в Новосибирской области.

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