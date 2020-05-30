По данным оперативного штаба на утро 30 мая в Новосибирской области за сутки подтверждено 109 новых случаев заражения COVID-19. 72 пациента выписаны с выздоровлением. Один человек скончался. Это женщина в возрасте 79 лет.

Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 2705. В том числе инфицированы 167 детей. 1089 человек выздоровели, 32 пациента скончались.

В отделениях реанимации сегодня находятся 66 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализирован 61 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1492.

Также 159 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного.

Всего в Новосибирской области проведено 110 528 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 644 жителя региона, 16 896 человек снято с наблюдения.

Вместе с тем, по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Новосибирская область 28 мая покинула тройку «антилидеров» — регионов СФО с самыми высокими показателями летальности от COVID-19. По подсчетам ИЦК, подтвержденная летальность в регионе составляет 1,24%. За семь дней этот показатель повысился совсем незначительно, всего на 0,02%. Однако Новосибирская область улучшила свои позиции в общем рейтинге СФО и с 3-го места по летальности переместилась на 4-е, покинув, таким образом, тройку «антилидеров».

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