6-7 июня в Новосибирске будет проведен уже второй по счету форум BIZSIB. Его организатором является коммуникационное агентство ZERNO, основанное Даной Суслиной и Артем Галимовым.

Первый бесплатный форум BIZSIB прошел в Новосибирске в конце апреля 2020 года. По словам организаторов его просмотрело 50 тысяч пользователей рунета за 1 день. За 3 дня конференции перед участниками выступило порядка 50 спикеров. Участники в том числе обсудили ситуацию на рынке HoReCa, на рекламном рынке, на рынке организации мероприятий, на рынке салонов красоты, на рынке бизнес-образования. Сибирские предприниматели рассказали, как выжить в кризис, где найти прибыль и что по их мнению нужно делать прямо сейчас.

На сегодня в форуме уже заявлено 22 спикера. Некоторые из них уже выступали на BIZSIB в апреле. В частности это основатель федеральной сети Laser Love Кира Долгова, партнер агентства Idea Nova Артем Чучакин, директор Первой академии маркетинга Ирина Ластовка, сопредседатель Новосибирского отделения «Опора России» Виктор Остахов. В то же время большая часть спикеров ранее не выступали на BIZSIB. Среди них — основатель сети кофеен PRIMETIME COFFEE, совладелец сети «Дядя Дёнер» Антон Горестов, бизнес-блогер, основатель и совладелица сети центров семейной медицины «Здравица» Наталья Сухарева, генеральный директор и управляющий партнёр Консалтингового агентства Paper Planes Илья Балахнин. В рамках форума также запланировано несколько дискуссий, в частности «Государство и бизнес», «Кризис в голове».

Зарегистрироваться на форум можно на сайте

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