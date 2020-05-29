Пожилая женщина попала в краевой инфекционный госпиталь с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Проведенный тест подтвердил инфицирование, сообщает РИА Новости.

Пациентка пробыла в медстационаре 17 дней и была выписана по выздоровлению, сейчас Евдокия Ильинична уже находится дома.

По данным регионального управления Роспотребнадзора в Красноярском крае за последние сутки было зарегистрировано 138 случаев заражения коронавирусом и зарегистрировано 3985 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, скончались шесть человек.

Напомним, в НСО сегодня был зафиксирован очередной антирекорд — 103 зараженных коронавирусом выявлено на сутки.

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