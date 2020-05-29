Рейтинг, озвученный 28 мая на заседании Правительства РФ министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым, включает Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республику Татарстан и другие регионы страны.

«В целом по стране было построено 82 млн кв. м жилья. Основной ввод обеспечили 15 регионов. Это Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Татарстан, Ростовская, Свердловская области, Республика Башкортостан, Воронежская, Самарская, Новосибирская области, Красноярский край, Тюменская и Челябинская области», — сообщил министр.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт отметил, что строительная отрасль региона продолжает работать, несмотря на ограничительные меры, связанные с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Выполняются задачи по объемам введенного жилья и исполнения национальных проектов. За первый квартал 2020 года план по вводу жилья в регионе выполнен на 106,5%. Введено в эксплуатацию более 400 тысяч кв. м жилья.

Кроме того Шмидт сообщил, что в области продолжается реформа строительной отрасли и с 1 июля 2019 все застройщики, ведущие строительство многоквартирных домов с привлечением средств участников строительства, должны осуществлять свою деятельность в рамках проектного финансирования с размещением этих средств на счетах эскроу в уполномоченных банках.

На территории региона продолжается активное строительство объектов социальной инфраструктуры и, кроме того успешно реализуются три крупнейших инвестпроекта: многофункциональная ледовая арена для проведения МЧМ-2023, региональный центр волейбола и перинатальный центр.

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