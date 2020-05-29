В последний день весны в Новосибирске ожидается ветер 10-15 м/с с порывами до 20 м/с, сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

30 мая ночная температура будет около +12°С..+14 °С, днем +18°С..+20 °С, ветер западный, северо-западный, ночью 4-9 м/с, днем 10-15 м/с. Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков.

31 мая — ночью до +9°С..+11 °С, днем +19°С..+21 °С, ветер ночью северо-западный, днем западный, ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

1 июня температура ночью ожидается около +8°С..+10 °С, днем +20°С..+22 °С, ветер ночью западный 8-13 м/с, днем юго-восточный 4-9 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

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