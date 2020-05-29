На еженедельной онлайн-встрече с журналистами мэр Новосибирска ответил на вопросы, в том числе на вопрос «Чем было вызвано продление режима самоизоляции сразу более, чем на месяц?».

«Как это делается у нас: после консультаций со специалистами, которые дают рекомендации, — объяснил Анатолий Локоть. — В первую очередь, это Роспотребнадзор — орган, который определяет качество введенных мер, состояние развития пандемии, количество заболевших. Заслушиваются медицинские работники, министр здравоохранения. И после тщательного анализа губернатор принимает решение. Эти меры назвать, наверное, чрезмерными нельзя. Да — неудобно, неприятно, надоело. Но мы идем на смягчение мер. Я был сторонником снятия ограничений на работу продовольственных рынков в Новосибирске, но в связи с тем, что не все рынки выполняли ограничения, выработанные Роспотребнадзором, произошла эта задержка (решения о возобновлении работы рынков). Но с начала этой недели продовольственные рынки работают. Это важный шаг, мы продвигаемся к смягчению мер».

Напомним, мэр Новосибирска считает решение о продлении режима самоизоляции абсолютно обоснованным.

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