Центробанк подвел итоги инфляции в Сибири за март и апрель. Ускорение темпов роста цен за эти месяцы во многом связано с пандемией коронавируса и, как следствие, с введением режима самоизоляции, а также с ослаблением рубля. Рост цен наблюдался по всем компонентам инфляции и самым заметным он оказался в продовольственном сегменте.

По итогам апреля годовая инфляция в Сибири ожидаемо ускорилась до 3,4% после 2,7% в марте, по России – повысилась до 3,1% (после 2,5% в марте).

Сильнее всего в апреле выросли цены на продукты питания – продовольственная инфляция в Сибири ускорилась до 4,3% после 2,9% в марте. Основной причиной эксперты назвали временный всплеск спроса граждан на продукты питания в начале самоизоляции – в том числе с длительным сроком хранения. Увеличились годовые темпы прироста цен на мясо, молоко, яйца, фрукты и овощи, а также на все виды круп, макаронные изделия, муку.

Из-за повышенного спроса впервые за два года подорожал картофель (на 25,8% в годовом выражении), цены на который с октября 2018 года только снижались. Цены на сахар и подсолнечное масло не выросли, но снижение на них замедлилось. В то же время имеющиеся товарные запасы продовольствия в Сибири по-прежнему полностью покрывают спрос потребителей.

Ускоренно дорожали фрукты и цитрусовые – те позиции, где сибирский рынок почти полностью зависит от импортных поставок, и повышение цен на них вызвано как ослаблением рубля, так и снижением предложения в связи с закрытием границ из-за угрозы распространения коронавируса. Также в условиях эпидемии коронавируса увеличился спрос и, как следствие, темпы прироста цен на продукты, традиционно используемые населением для поддержки иммунитета: в 2,8 раза в годовом выражении подорожали лимоны (после роста на 23% в марте), в 1,8 раза – чеснок (после 74,9% в марте).

В то же время уменьшились темпы прироста цен на рыбу, например, замороженную белых пород, поскольку выросло предложение такой продукции на внутреннем рынке из-за снижения спроса со стороны Китая на фоне пандемии.

С ростом производства сибирских тепличных комплексов, а также восстановлением поставок китайской продукции доступнее по цене, чем год назад, оставались огурцы и помидоры (-6,4% и -2,7%, соответственно). Кроме того, теплая весна позволила раньше выйти на рынок и сезонным теплицам, продукция которых еще больше увеличила предложение. Так, в Республике Хакасия благодаря деятельности сезонных теплиц огурцы подешевели на 8,2%.

Годовая непродовольственная инфляция в Сибирском федеральном округе ускорилась до 2,4% в апреле после 2,1% в марте. Основной фактор – ослабление рубля при высокой импортной составляющей. При этом ускорение роста цен в основном коснулось медицинских товаров, годовой прирост стоимости которых в среднем составил 6,6% после 3,8% в марте. Это в условиях пандемии было вполне ожидаемо, поскольку спрос на лекарственные и профилактические средства возрос.

Годовая инфляция в сегменте услуг в округе составила 3,6% в апреле после 3,4% в марте. Наблюдалось снижение спроса на условно необязательные услуги, в первую очередь на все, что касается организации досуга, туризма, поездок, а также услуг бытового характера.

Уменьшились темпы прироста стоимости медицинских услуг: медленнее дорожали услуги массажа, УЗИ, физиотерапевтические процедуры и другие, получение которых можно перенести и на период после отмены режима самоизоляции.

По итогам апреля 2020 года инфляция ускорилась во всех регионах СФО. При этом наименьшие темпы прироста цен в Сибири сложились в Республике Алтай (2,6%), наибольшие – в Иркутской области (3,9%). Низкий уровень инфляции в Республике Алтай – результат слабого потребительского спроса. Относительно высокий показатель Иркутской области обусловлен, главным образом, низкой самообеспеченностью региона продовольствием.

В целом, по мнению экспертов ЦБ, ускорение роста цен носит временный характер и связано с повышенным спросом на продукты питания и предметы первой необходимости в условиях введения режима самоизоляции, а также с ослаблением рубля. По мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов (закупка продуктов длительного хранения и т.д.) преобладающим фактором станет снижение внутреннего и внешнего спроса, которые смогут погасить темпы инфляции.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в России составит 3,8-4,8% по итогам 2020 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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