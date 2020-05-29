На первом участке производственного подразделения «Сиббетона» в Новосибирске заканчивается ремонт бетоносмесительной установки – специалисты уже выполнили комплексную замену брони, уплотнителей и подшипников валов.

Заводы ООО «Сибирский бетон» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») готовы к «высокому» строительному сезону-2020. Завершены основные плановые ремонты технологического оборудования и автотранспорта, закуплены сырьевые материалы, проведены подготовительные работы.

На первом участке производственного подразделения «Сиббетона» в Новосибирске заканчивается ремонт бетоносмесительной установки – специалисты уже выполнили комплексную замену брони, уплотнителей и подшипников валов, на участке «Перевалка» установлена приточно-вытяжная вентиляции компрессорной и усовершенствована система управления цементного терминала. Затраты на проведение ремонтной кампании составили свыше 7,5 млн рублей.

В красноярском подразделении ООО «Сибирский бетон» обустроена ливневая канализация, модернизировано программное обеспечение бетоносмесительной установки. Общая стоимость работ – более 2 млн рублей.

Завершилась подготовка к сезону и на кемеровской площадке «Сиббетона» – проведена диагностика технологического оборудования, отремонтирован весь автотранспорт.

«Несмотря на сложную экономическую и эпидемиологическую ситуацию в стране, наши бетонные заводы продолжают работать в штатном режиме, производить качественные смеси и оказывать полный спектр сопутствующих услуг, – подчеркнул управляющий директор ООО «Сибирский бетон» Алексей Лапин. – Спрогнозировать с точностью итоги «высокого» строительного сезона 2020 года в настоящий момент не представляется возможным. Как бы ни менялись условия на рынке, мы готовы своевременно и в необходимом объеме поставлять продукцию стабильно высокого качества на стройплощадки Сибирского федерального округа».

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