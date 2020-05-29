«МегаФон» опубликовал финансовые итоги первого квартала. С начала года компания увеличила сервисную выручку, OIBDA и чистую прибыль, несмотря на выпадающие доходы от роуминга и розничного звена.

Несмотря на коронавирус, который оказал мощное влияние на всю телеком-отрасль не только в России, но и в других странах, основные показатели «МегаФона» за первый квартал сохранили положительную динамику. Общая выручка по итогам квартала составила 79,6 млрд рублей, сократившись на 0,7%. Основной вклад в это снижение внесли продажи оборудования и аксессуаров, которые сократились на 16,3% до 6,2 млрд рублей – несмотря на всплеск спроса на дорогие смартфоны в отдельных локациях на волне предкризисных настроений.

«В условиях, когда большинство абонентов вынуждены сократить перемещения, мы усилили работу интернет-магазина, запустили онлайн-продажу SIM-карт в новых каналах с возможностью удаленной активации через личный кабинет, при этом трафик в собственных розничных магазинах начал заметно снижаться, а в ряде регионов по решению местных властей мы вынуждены были полностью закрыть салоны», – прокомментировал генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян. Всего, по его словам, среднее число посетителей в салонах связи в марте сократилось на 23%, а в апреле мартовская негативная динамика только усилилась.

Определенный негатив в ушедшем квартале оказали и потери доходов от роуминга, связанные с постепенным закрытием границ в марте.

В то же время остальные направления закончили квартал с «плюсом». «Сервисная выручка в отчетном квартале выросла на 0,9% и достигла 73,4 млрд рублей за счет роста сегментов как мобильной, так и фиксированной выручки, – подвел итоги квартал финансовый директор «МегаФона» Никита Орлов. – Выручка от передачи данных увеличилась на 9,9% до 27,6 млрд рублей. Компания продолжила реализовывать стратегию цифровой трансформации, в результате чего цифровая выручка в первом квартале выросла на 33,2%».

Основной причиной «просадки» розницы Никита Орлов назвал ограничения, связанные с самоизоляцией граждан и работой розничной торговли в условиях повышенной готовности.

Операционная прибыль (OIBDA) в первом квартале выросла на 2,2% по сравнению с прошлогодним периодом и составила 36 млрд рублей. Рентабельность OIBDA за год прибавила 1,3 п.п., увеличившись до 45,3%. Положительный эффект, по словам Никиты Орлова, оказали рост высокомаржинальной сервисной выручки и оптимизация затрат на продажи и маркетинг.

Чистая прибыль в первом квартале выросла на 136,5% и составила 5,172 млрд рублей – в результате роста OIBDA, повышения операционной эффективности, а также хеджирования курсовых разниц.

Что касается абонентской базы, число пользователей «МегаФона» в первом квартале осталась практически на уровне прошлого года – 75,1 млн. На фоне роста востребованности цифровых услуг число пользователей передачи данных в России увеличилось на 3,0% до 34,8 млн человек, что составляет 46,3% от общей базы.Вместе с этим число зарегистрированных 4G-устройств в сети «МегаФона» увеличилось на 20% и составило более 35 млн.

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