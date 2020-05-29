По данным оперштаба на утро 29 мая в НСО 62 пациента выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов. За прошедшие сутки зафиксировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Всего в регионе зарегистрировано 2596 случаев COVID-19, в том у 157 детей. 31 пациент скончался, 1017 человек выздоровели.

В отделениях реанимации сегодня в медстационарах области находятся 62 человека, из них 18 на ИВЛ.

В ДГКБ №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находится 1604 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него .

Еще 160 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма и Каргата.

Всего в регионе было проведено 107 491 тест на коронавирус.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.