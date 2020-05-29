СМП Банк воплотил мечту жительницы Новосибирска

В Октябрьском районе города появилась современная детская площадка. О желании иметь во дворе дома на ул. Выборной, 123 детский игровой комплекс рассказала жительница Новосибирска Елена Машарова в рамках всероссийского конкурса «В погоне за мечтой!», который проводил СМП Банк. В банке решили поддержать эту идею.

В сентябре 2018 года СМП Банк предложил всем рассказать о своей заветной мечте и побороться за ее исполнение в открытом голосовании. На сайте конкурса участники рассказывали, чего им хотелось бы больше всего. Желания были самые разные — от круиза по Северному Ледовитому океану до бунгало на берегу солнечных пляжей.

У конкурса два победителя. Одним из них стала жительница Челябинска Юлия Небесихина, которая мечтала о поездке всей семьей в Крым. За нее проголосовало больше всего участников конкурса. «Мне часто хочется вернуться в детство, и мое детство ассоциируется с посещением Крыма, когда у тебя нет забот, ты полон надежд и мечтаний. Возвращаясь в места детства, ты подзаряжаешься энергией от положительных воспоминаний. Побывав в Крыму однажды, ты никогда не променяешь эти ощущения на диван, телевизор и прочие домашние радости. Моя мечта — это всей семьей поехать путешествовать в Крым, ведь не влюбиться в этот маленький мир просто не возможно. Ощутить теплоту семейного счастья и наслаждения друг другом, чистым воздухом, красотами природы, тишиной вечернего прибоя. А еще, побывав в Крыму несколько лет назад, я смогла поправить здоровье ребенку, но одолел новый недуг. Мы боремся, и обязательно будем здоровы и счастливы, чего бы нам это ни стоило», — пояснила Юлия Небесихина.

АО «СМП Банк» — крупный универсальный коммерческий частный банк с широким спектром современных банковских продуктов и услуг, среди которых — кредитование физических и юридических лиц, депозиты, РКО, эквайринг, банковские гарантии, зарплатные проекты, аренда сейфовых ячеек и многое другое.

Банк работает на российском рынке с 2001 года и входит в число 30 крупнейших российских банков по размеру активов. Банк присутствует в 19 регионах, входит в пятерку лидеров по объемам кредитования субъектов РФ и муниципальных образований. АО «СМП Банк» является головной кредитной организацией одноименной банковской группы, включающей в себя, помимо санируемых ПАО «МОСОБЛБАНК» и ООО «КБ «Финанс Бизнес Банк», страховую компанию ООО «СМП-Страхование». Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценила уровень надежности банка на уровне ruА-.

Вторым победителем стала жительница Новосибирска Елена Машарова. Она была отмечена жюри СМП Банка и получила приз — современную детскую площадку.

«Я мечтаю, чтобы во дворе нашего дома появилась настоящая сказка для детей — лабиринты, горки, замки, велосипедная дорожка для малышей, маленькая площадка для игры в мяч, турники с мягким настилом для безопасности, — написала в своей заявке на конкурс Елена Машарова. — Мечтаю, чтобы наш двор стал настоящей радостью для наших детей и для всех ребятишек, кто живет неподалеку!»

В СМП Банке решили поддержать эту идею.

«Мы увидели мечту неординарную, социально значимую. Елена подумала в первую очередь не о себе, а о других людях, о детях, — отметил руководитель кредитно-кассового офиса СМП Банка в Новосибирске Дмитрий Монастырев. — Такие желания исполнять вдвойне приятно. И мы решили реализовать эту мечту».

Вместе с жителями дома разработали проект, выбрали, какие именно аттракционы и малые формы должны появиться на новой площадке.

Был проделан большой объем работ: быстро найден подрядчик, согласованы и утверждены места для застройки с учетом зеленых насаждений, а сама площадка наполнена для всех возрастных групп. Понимая важность оперативной реализации проекта, все удалось сделать в рекордно короткие сроки. Дали о себе знать большой опыт банка и слаженная работа команды. Весь процесс был организован СМП Банком, и за ним стоит работа не одного месяца.

«Сначала привезли песок и гравий, заасфальтировали, уложили резиновое покрытие, потом установили качели, — рассказал житель дома Сергей Христолюбов. — Все сделали буквально за семь дней, очень качественно и быстро».

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Детскую площадку возвели на месте старой игровой зоны. При этом зеленые насаждения не вырубались. На прорезиненном основании установили песочницу, качалку-машинку, качели, игровой комплекс для детей среднего возраста, баскетбольное кольцо, скамейки.

«Мы всегда хотели иметь во дворе детскую площадку, чтобы дети могли играть во дворе под присмотром взрослых, — рассказала Елена Машарова. — Нашей площадке было уже более 30 лет. Старые качели, железная горка — детям здесь было уже небезопасно. Сейчас у нас есть качели, которые очень хотелось, баскетбольное кольцо для ребятишек постарше. Теперь каждый сможет найти себе занятие. Я думаю, что такие мечты, которая захотела бы исполнить большая компания, должны быть общественными. Личную мечту человек должен реализовывать сам».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть побывал на площадке и оценил помощь городу. «Эта детская площадка построена всего за неделю и без привлечения бюджетных денег. Банк тут выступил не только как инвестор — он организовал конкурс социальных проектов и выбрал для реализации идею участницы из Новосибирска.

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Проект не масштабный, но очень важный для жителей этого микрорайона. Когда закончатся все ограничения, я уверен, что дети с удовольствием будут здесь играть», — отметил Анатолий Локоть.

Мэр города отметил, что это не первый случай, когда коммерческие структуры участвуют в благоустройстве Новосибирска. «Один из последних объектов — это фонтан в Центральном парке. В этом году продолжаем развивать и благоустраивать Михайловскую набережную, тоже за счет частного инвестора — строительной компании, которая ведет активную деятельность в Новосибирске», — пояснил градоначальник.

«Эту площадку мы дарим городу и надеемся, что она будет каждый день приносить радость малышам и их родителям, — сказал во время передачи площадки Дмитрий Монастырев. — Благодарим мэрию Новосибирска за помощь в оперативном согласовании и реализации этого проекта. Будем и в дальнейшем стремиться активно участвовать в экономической и социальной жизни города».

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 80

+7 (383) 200–41–63

www.smpbank.ru

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