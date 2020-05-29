Сегодня многие отрасли экономики переживают тяжелые времена. Среди наиболее пострадавших — предприятия стройиндустрии. Но, несмотря на сложности, вызванные спадом в экономике, высокий строительный сезон никто не отменял. О том, как к нему подготовился один из ведущих российских производителей цемента, «Континент Сибирь» поговорил с первым вице-президентом АО «ХК «Сибцем» ГЕННАДИЕМ РАССКАЗОВЫМ.

— Геннадий Константинович, простои стройплощадок в апреле отразились на работе холдинга?

— Спад в экономике, вызванный падением курса рубля, цен на нефть и сложной эпидемиологической ситуацией, больно ударил по многим отраслям. Производство стройматериалов — не исключение. Так, в январе-марте на трех заводах нашей компании было изготовлено 524,9 тысячи тонн цемента, то есть на 14% больше, чем в I квартале 2019-го. Однако уже в начале апреля количество заявок от потребителей существенно снизилось. По итогам четырех месяцев объем производства вырос к аналогичному показателю прошлого года лишь на 1%. Думаю, в дальнейшем мы «уйдем в минус».

— По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта и новосибирских застройщиков, отрасль будет наверстывать упущенное. Каковы ваши прогнозы по объемам потребления цемента на этот год?

— За три месяца 2020-го спрос на цемент в регионах СФО, а также в Бурятии и Забайкальском крае, превысил уровень I квартала прошлого года более чем на 10%. По результатам января–апреля темпы роста замедлились: емкость рынка указанных территорий оценивается в 1,2 млн тонн цемента против 1,18 млн годом ранее, разница — всего 2%.

В целом в 2020-м ожидаем сокращения спроса на 7–10%. Хотя отрицательная динамика может стать и более выраженной. Например, в Китае за два с половиной месяца распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и действия карантина рынок цемента упал почти на треть. Именно поэтому мы рассматриваем разные модели развития событий, в том числе пессимистический сценарий, предполагающий уменьшение продаж на 30–50%.

— Что происходит сейчас с ценой на цемент? Ждать ли роста цен на жилье?

— Начну с ответа на второй вопрос. Стоимость нашей продукции практически не оказывает влияния на цену квартир в новостройках. В прошлом году эксперты Союза инженеров-сметчиков провели исследование и установили: для Кемеровской области доля условного цемента в структуре полной стоимости строительства жилых домов составляет в среднем 5,23%. Специалисты известной аналитической компании «СМ ПРО» также изучили данный вопрос и просчитали: повышение цены на цемент на 6% может привести к максимальному росту себестоимости жилья лишь на 0,23%. Что касается бетона, его доля в цене «квадрата» не превышает 16%. Намного больше стоимость жилья зависит от таких факторов, как условия привлечения финансирования, выкуп земли, подключение коммуникаций, наличие избыточных административных барьеров.

Теперь перейдем к ценам и разберемся в ситуации на примере кузбасского актива холдинга — Топкинского завода. Цементный рынок Сибири до сих пор не восстановился после значительного падения спроса в 2015–2017 гг. В прошлом году «Топкинский цемент» реализовал на 26% продукции меньше, чем в 2014-м, загрузка производственных мощностей составила 60% против 81%. При этом затраты на изготовление продукции растут. Например, с 2017 по 2019 г. стоимость электроэнергии увеличилась на 24%, газа — на 8,9%, железнодорожный тариф был повышен на 15,6%. Существенно подорожало сырье, материалы, запчасти. Скажем, цена флюоритовой руды, необходимой в процессе обжига клинкера, стала больше на 66%, футеровочных пластин — в среднем на 60%, дизельного топлива — на 41% и т. д. В результате мы столкнулись с серьезным ростом себестоимости выпускаемой продукции: в 2017 году она превысила аналогичный показатель 2016-го на 6%, в 2018-м увеличилась еще на 13%, в 2019-м — на 8%.

Плановый (оценочный) рост себестоимости продукции «Топкинского цемента» в текущем году — 9–10%, следовательно, нам необходимо в цене реализации продукции компенсировать рост себестоимости, происходящий по независимым от нас причинам.

Это — вынужденная мера. Без нее предприятия отрасли просто не выживут.

— Рынок Сибири отличается сезонностью — летом спрос на цемент в 4–5 раз выше, чем зимой. Холдингу удалось подготовиться к пиковым нагрузкам?

— Да, предприятия «Сибцема» готовы к высокому строительному сезону — завершены ремонты основного и вспомогательного оборудования, проверено техническое состояние агрегатов.

Так, запланированные мероприятия в срок окончены на Топкинском цемзаводе. В цехе «Сырьевой» сделан капитальный ремонт трубной мельницы № 4, в «Обжиге» работы общей стоимостью 72 млн руб. проведены на печи № 3. В цехе «Помол» отремонтированы мельницы 1–4 и сепаратор QDK, который используется на мельницах замкнутого цикла № 8 и № 9. В «Готовой продукции» проведен комплексный ремонт всех упаковочных линий.

— Что сделано на других цемзаводах?

— Ремонтную кампанию своевременно завершил и «Красноярский цемент». Только на ремонт парка цементных мельниц предприятия потребовалось около 31 млн руб.

В цехе готовой продукции выполнены плановые работы на станции погрузки навального цемента в автотранспорт, ротационной упаковочной машине, линии тарирования цемента в однотонные мягкие контейнеры. Особо отмечу один из проектов цеха «Обжиг», где в тестовом режиме эксплуатируют систему автоматического мониторинга показателей выбросов. Датчики газоаналитического комплекса, на приобретение и монтаж которого выделено 26 млн руб., в режиме онлайн направляют данные на промышленный компьютер.

Графику ремонтов следует и Тимлюйский цемзавод, расположенный в Бурятии. Работы проведены на сырьевых и цементных мельницах. В «Обжиге» выполнен ремонт печи № 3 стоимостью более 44 млн. В «Транспортно-упаковочном» проверено техническое состояние упаковочного оборудования.

— Какие новинки освоили в текущем сезоне?

— Четыре новых вида цемента — в ассортименте Топкинского завода, в том числе дорожный для строительства автотрасс.

В заключение хотел бы подчеркнуть: все предприятия компании сегодня функционируют в штатном режиме. Но чтобы поддерживать их стабильную работу, нужны серьезные вложения. Судить о них вы можете хотя бы по отдельным суммам затрат на ремонты, которые я упомянул выше. Но это — небольшая часть наших расходов. Продолжать крупные инвестпроекты, активно модернизировать оборудование мы сможем лишь в том случае, если экономика страны вернется к стабильному росту, а загрузка производственных мощностей будет составлять не менее 60–70%. Другими словами, для предприятий цементной отрасли сейчас жизненно необходимо, чтобы в стране продолжалась реализация национальных проектов и федеральных целевых программ в сфере жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства в объемах, утвержденных бюджетом РФ на 2020–2022 гг.

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