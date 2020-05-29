Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС выделил 25 образовательных грантов для детей медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи людям с короновирусной инфекцией COVID-19, сообщает пресс-служба института.

Директор СИУ РАНХиГС Олег Федоров сообщил, что Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ выделяет 350 образовательных грантов, из них 150 грантов для учебы в Москве и 200 грантов для обучения в ряде региональных филиалов, в том числе и в Сибирском.

«Подобное решение – дань уважения и признательности людям, которые в непростой ситуации, подчас рискуя своими жизнями, ежедневно спасают человеческие жизни, — отметил директор СИУ РАНХиГС Олег Федоров. <…> 25 детей смогут поступить на любой из наших факультетов – государственного и муниципального управления, политики и международных отношений, экономики и финансов или юридический по любому из направлений бакалавриата, и в течение четырех лет вуз берет на себя расходы по их обучению».

Попасть на эти места смогут дети медработников, у которых в сумме есть не менее 210 баллов по профильным ЕГЭ.

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