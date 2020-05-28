Японский бренд Datsun, входящий в состав группы Nissan, объявил о закрытии производства в России и сворачивании своего присутствия в стране.

О таком решении «Континенту Сибирь» рассказали руководители официальных дилеров марки в Новосибирске, Кузбассе, Омске и Иркутске. По их словам, дистрибьютор объявил об этом сегодня в ходе онлайн-конференции.

По информации собеседников «Континента Сибирь», производство автомобилей Datsun на «АвтоВАЗе» закончится в конце текущего года, поставки дилерам — в марте 2021 года, а розничные продажи — до реализации всех автомобилей. За гарантийным обслуживанием клиенты смогут обращаться к официальным дилерам Nissan.

Японская марка Datsun ведет свою историю с 1914 года и прекратила свое существование в 1986 году. В 2013 году собственник этого бренда – Nissan – принял решение возродить его и выпускать под ним бюджетные автомобили, прежде всего, для развивающихся рынков. Презентацию марки в России проводил Карлос Гон, на тот момент занимавший пост главы альянса Renault-Nissan. Модельный ряд марки состоял из седана On-Do и хэтчбэка Mi-Do, которые выпускались на «АвтоВАЗе».

На сегодня дилерская сеть Datsun охватывает всю Сибирь. По данным «Автостат.Инфо», за 4 месяца 2020 года в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано 533 новых автомобиля Datsun (-15,7%).

Лучше всего марка чувствует себя в Омской области, на которую пришлось 40% от общего объема реализации Datsun в Сибири. Именно Омск стал первым регионом СФО, где появился официальный дилер рассматриваемой японской марки. Практически сразу марка стала востребованной. За 4 месяца 2020 года в Омской области было зарегистрировано 210 автомобилей Datsun, что на 8,8% больше, чем годом ранее. Такие результаты позволили бренду занять 5-ое место в общем зачете, уступая только Hyundai, KIA, Lada и Renault. Более того, именно в Омской области самым популярным новым автомобилем долгое время являлся Datsun On-Do, обгоняя и Hyundai Creta, и KIA Rio. В руководстве официального дилера марки в Омске — ГК «Евразия Моторс» — отметили «Континенту Сибирь», что в курсе ситуации и выразили огорчение событиями вокруг Datsun.

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