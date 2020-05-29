Банки сегодня выступают важнейшими проводниками принимаемых в России мер поддержки бизнеса. Какие банковские продукты и услуги могут помочь предпринимателям в период пандемии? Как применение государственных субсидий в кредитовании способствует снижению долговой нагрузки на бизнес? Чего ожидать в банковском секторе и экономике в будущем — в интервью с управляющим Сибирским филиалом ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) ДЕНИСОМ ГОЛУБЕВЫМ.

— С какими проблемами бизнеса сегодня наиболее часто сталкивается банк в связи с принятыми ограничительными мерами?

— Проблема, которая стоит для всех наиболее остро, — отсутствие спроса на продукцию и, соответственно, валовой выручки. Ни для кого не секрет, что есть отрасли, которые сильнее других пострадали с точки зрения потребления своей продукции. Это бизнес, связанный с непродовольственными товарами, общепитом, поставкой торгового оборудования и оборудования для ресторанного бизнеса. Работа этого сегмента снизилась на 90%. Значительно пострадали и грузоперевозки. Мы с пониманием подходим к проблемам бизнеса и стараемся его поддержать, независимо от его размера. Идем навстречу при необходимости пролонгации, дофинансирования или реструктуризации текущих кредитов. Ни в коем случае не ограничиваем кредитование, не уменьшаем кредитные лимиты для наших партнеров. Все эти меры сегодня жизненно необходимы, чтобы поддержать бизнес.

— Какие направления банковских продуктов и сервисов могут помочь эффективно решить проблемы компаний, в том числе обеспечить выплату заработной платы сотрудникам?

— Большим спросом пользуются льготные кредитные программы с государственной субсидией. В том числе — кредиты на выплату зарплаты. Это необходимо и малому, и крупному бизнесу. Условия выдачи таких кредитов стандартны и установлены согласно соответствующему постановлению правительства РФ. У нас есть практика выдачи зарплатных кредитов под небольшой процент, в том числе крупным компаниям, здесь нет ограничений. Сумма рассчитывается исходя из потребностей заемщика. Кроме того, сейчас востребована новая программа Министерства промышленности и торговли России. Она позволяет переложить текущую задолженность в недорогой кредит, тем самым снизив кредитную нагрузку на заемщика. И, соответственно, предприниматель получает возможность чуть больше средств направить на выплату заработной платы, на сохранение бизнеса и пополнение оборотных средств.

— Насколько востребованы банковские онлайн-продукты в период самоизоляции?

— Для преодоления сложностей, связанных с режимом самоизоляции, банк очень активно реализует онлайн-продукты. Особенно мы заметили рост востребованности в период жесткой самоизоляции. Процедура выглядит так. Заявитель подает минимальный пакет документов онлайн и практически сразу получает автоматическое решение по кредиту.

Не так давно мы серийно запустили возможность онлайн-подачи заявки на факторинговое обслуживание. Таким образом, проекты до 300 млн рублей для представителей крупного корпоративного бизнеса и до 100 млн рублей для представителей малого и среднего бизнеса могут реализовываться удаленно. В этом случае встреча с представителем компании происходит только для подписания документов. Это, с одной стороны, решает проблемы, связанные с самоизоляцией, с другой — помогает компаниям при увеличении отсрочки платежей торговых сетей либо контрагентов получить оборотные средства и пережить этот непростой период.

— В «кредитные каникулы» могут быть включены и факторинговые платежи — к чему это приведет и как повлияет на отрасль?

— Мы идем навстречу бизнесу — увеличиваем срок финансирования. Если говорить о крупных игроках, в том числе федеральных торговых сетях, то есть тенденция увеличения сроков отсрочки платежей для поставщиков. Но опять-таки мы понимаем и адекватно оцениваем ситуацию. Поэтому важно увеличивать сроки финансирования без изменения условий обслуживания. Считаю, что это абсолютно нормально. Финансовая устойчивость банка позволяет в этом сегменте оказывать клиентам практически неограниченные меры поддержки.

— В период пандемии многие банки принимают меры для снижения своих рисков. Какие меры в этом плане приняты в ПСБ?

— Наш банк принципиально не меняет условия, в том числе процентные ставки. При этом, конечно, все программы, которые у банка есть, действуют с точки зрения анализа рисков и существующего на текущий момент потенциала контрагента. Мы, безусловно, смотрим и оцениваем, насколько ситуация пандемии критична для клиента или, наоборот, несет ему перспективы развития. Но, повторюсь, с точки зрения стоимости, сроков и структуры продукта ничего не поменялось. Мы не ограничили и не прекратили ни одну программу, действовавшую до сих пор.

— За счет чего банку удается сохранять свой статус-кво и работать, как и до пандемии?

— ПСБ не испытывает никаких проблем: ни с финансами, ни с устойчивостью, ни с ликвидностью. Наличие хорошего финансового рычага позволяет нам предоставлять все меры поддержки, которые анонсировало государство. Плюс лояльно относиться к любым потребностям наших клиентов.

Поэтому, несмотря на нестабильную ситуацию в стране, банк не прекратил кредитование малого бизнеса. Не так давно президент анонсировал новую льготную кредитную программу, которая будет действовать с 1 июня, и ПСБ готов присоединиться к числу банков, предоставляющих льготное кредитование по ставке 2% на выплату зарплаты участникам малого бизнеса.

— Какова структура вашего действующего портфеля с точки зрения крупного, среднего и малого бизнеса? Какой сектор для вас на сегодня наиболее приоритетный?

— Если мы говорим про структуру действующего портфеля, то она достаточно сбалансирована. Около 35% у нас приходится на средний бизнес, примерно столько же — на корпоративный. И чуть меньше — портфель малого бизнеса. Поэтому для нас представляют интерес абсолютно все сегменты. И, соответственно, все меры поддержки, которые мы применяем, также доступны для всех категорий клиентов.

— Сейчас, когда бизнес выходит из самоизоляции и понемногу возвращается к работе, наблюдаете ли вы какое-то изменение модели поведения бизнеса? Как поменялись запросы?

— Безусловно, бизнесмены стали осторожнее. Те, кто проводит какие-то инвестиционные проекты, занимают выжидательную позицию, оценивают рынок. С другой стороны, мы прогнозируем определенный всплеск интереса к подобным кредитам в дальнейшем. Ведь если завтра субъекты бизнеса — малого, среднего, не важно, — чтобы выйти из сложившейся ситуации, будут продавать свои активы, то вероятно, что их захотят приобрести по объективно более низкой цене те компании, которые сохранили возможность заимствования. Будь это активы по недвижимости или чему-то еще.

— Какие направления вы считаете драйверами дальнейшего роста в сегменте крупного бизнеса?

— Мы все так же верим в проекты по онлайн-факторинговому обслуживанию и работе с крупными федеральными торговыми сетями.

В целом, если говорить про крупный корпоративный бизнес, там все достаточно стабильно. Но по ряду компаний, как я уже отмечал, мы все же рассматриваем возможность предоставления кредитов на выплату заработной платы. Не так давно к нам с подобным предложением обратилась крупная розничная сеть, торгующая непродовольственными товарами. Понятно, что эта сфера значительно пострадала в нынешних условиях. А вот, например, в строительном сегменте мы пока не видим особых проблем для развития.

— Поделитесь вашими прогнозами относительно развития банковского сектора и в целом финансово-экономической ситуации в стране.

— Чтобы сказать что-то конкретное относительно развития банковского сектора, нужно посмотреть на итоги первого полугодия. Опыт мне подсказывает, что реакция на те или иные события у компаний начинается в горизонте 3–4 месяцев. Это мое экспертное мнение. Сейчас у нас прошло уже 2 месяца в режиме ограничительных мер, значит, в июне — начале июля мы будем видеть реальную картину последствий происходящего. Опять же, многое будет зависеть от новых решений правительства, принятых за это время. В том числе — от тех мер поддержки, которые будут применяться дальше. И самое главное — как скоро откроются границы и восстановится потребительский спрос.

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