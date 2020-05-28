Более трех тысяч юрлиц в Новосибирской области прекратили работу

Более 3 тыс. юрлиц в Новосибирской области с начала года прекратили работу. Об этом в прямом эфире Instagram рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

В прямом эфире, который транслировался в Instagram в четверг, на вопросы зрителей отвечали глава минпромторга Андрей Гончаров и глава минэкономразвития Лев Решетников. По словам Андрея Гончарова, за четыре месяца в области прекратили работу более 3 тыс. юрлиц. Зарегистрировалось в полтора раза меньше этой цифры. «Во многом это связано с событиями в экономике», — пояснил министр. Другой причиной, по информации Андрея Гончарова, стал переход коммерсантов в категорию самозанятых. На начало мая этот новый режим налогообложения выбрали 11,5 тыс. бизнесменов региона. Министр добавил, что обязательным условием самозанятости является общая прибыль, не превышающая 2,4 млн рублей в год.

Также глава минпроторга пояснил непонятную многим ситуацию с запретом на работу небольших магазинов, торгующих одеждой и обувью. «Почему работают сети «Леруа Мерлен» и «Золотое яблоко», рынки с тысячами покупателей, в то время, как нельзя торговать небольшим магазинам одежды, где логика?», — поинтересовался зритель. Было заметно, что министру нелегко дался ответ на этот вопрос. «Здесь, если следовать логике, действительно, есть магазины с высокой проходимостью…Соглашусь, что делить на продовольственные и непродовольственные товары очень сложно. Все зависит от рекомендаций, которые нам дают санврачи по той или иной группе магазинов, торговой сфере», — сослался на Роспотребнадзор глава министерства.

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