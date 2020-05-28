Региональное страхование дополняет собой программы господдержки медиков и предусматривает риски летального исхода от вновь выявленных заболеваний, в том числе COVID-19, для врачей, среднего медперсонала и водителей скорой помощи, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

Правительство Кемеровской области совместно с компанией СУЭК обеспечило дополнительной медицинской страховкой медработников и водителей автомобилей скорой помощи.

Единовременные выплаты родным и близким врачей и среднего медперсонала скорой помощи составят 1 млн рублей, водителей — 500 тысяч рублей. Страхование бесплатно для всех работников скорой помощи.

СУЭК профинансирует страхование людей, работающих на территориях присутствия СУЭК и СГК, а правительство обеспечит страхование на всех остальных территориях региона. В общей сложности количество застрахованных составит 2732 человека.

«Наши медицинские работники сегодня находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Правительство Кузбасса обратилось к компаниям и предпринимателям региона с призывом поддержать систему здравоохранения, — сказал Сергей Цивилев. — Компания СУЭК откликнулась и собрала средства на дополнительное медицинское страхование для сотрудников и водителей скорой помощи. Это свидетельство неравнодушия и настоящего кузбасского патриотизма».

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