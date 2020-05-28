Губернатор провел выездное совещание по вопросам реконструкции второй взлётно-посадочной полосы новосибирского аэропорта, сообщает пресс-служба правительства НСО.

Ход работ по реконструкции инфраструктуры аэропорта Андрей Травников, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, генеральный директор ОАО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич, председатель Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Пингасов, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания области Фёдор Николаев оценили с борта вертолёта.

Губернатору доложили о ходе реконструкции строительства перронов и рулёжек аэропорта. Также были обсуждены вопросы корректировки второй очереди работ по реконструкции ВПП, реконструкции федеральной трассы Р254 «Иртыш» (1422–1442 км) и о строительстве Южного транзита в Новосибирске.

На объекте «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачёво» в настоящее время работает ОАО «Новосибирскавтодор» — с начала весны этого года идут работы по обустройству строительной площадки и подготовительные строительно-монтажные работы.

Глава области отметил, что работы в аэропорту «Толмачёво» идут с высоким уровнем организации труда и санитарной безопасности, несмотря на падением пассажиропотока и все ограничения, связанные с эпидемией коронавируса и с ограничением мобильности граждан.

«Это – важнейший авиационный хаб, он будет развиваться и наращивать объёмы грузовых и пассажирских перевозок. Продолжается реализация большой программы по развитию «Толмачёво» со всеми сопутствующими объектами. Сегодня выполняется очень важная, долгожданная работа по реконструкции второй взлётно-посадочной полосы и перрона. Это позволит к 2023 году значительно увеличить пропускную способность аэропорта и создать задел для перспективного развития «Толмачёво» на 10-15 лет. Одновременно реализуется реконструкция терминала и идёт проектирование реконструкции первой ВПП, — отметил губернатор. — Очень приятно, что работы на ВПП-2 выполняет новосибирская компания – «Новосибирскавтодор». Это первый опыт для нашей компании выполнения работ в аэропортах, и, по отзывам заказчика и руководства «Толмачёво», начало очень успешное, темпы и качество работ очень высокие».

Генеральный директор ОАО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич подчеркнул, что потребность расширения комплекса ВПП-2 назрела очень давно. «С выполнением всех работ серьёзно изменится пропускная способность аэропорта, увеличится количество мест стоянки и будет создан определённый резерв для ремонта комплекса первой взлётно-посадочной полосы. Также это подстегнёт и грузовое, и почтовое направление развития «Толмачёво», которое сейчас идёт очень успешно. Прочностные характеристики ВПП-2 позволяют нам принимать любые воздушные суда без ограничения максимальной взлётной массы. Такими же характеристиками будут обладать новый перрон и рулёжные дорожки, которые строит «Новосибирскавтодор».

Фёдор Николаев отметил, что на объекте ВПП-2 идут уникальные цементно-бетонные работы – дорожная одежда достигнет двух метров толщины, 44 сантиметра составит собственно цементно-бетонное покрытие. «Губернатор и правительство Новосибирской области, депутатский корпус реализуют стратегию развития Новосибирской агломерации в качестве логистического узла, и речь идёт не только о развитии аэропортовой зоны. Это и реконструкция федеральной трассы М-51, дороги Р254 «Иртыш», всех подъездных и рокадных дорог для того, чтобы население агломерации не испытывало неудобств».

Реализация проекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачёво» осуществляется в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года – в рамках исполнения пункта 15 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 №204. Государственным заказчиком является Федеральное агентство воздушного транспорта, застройщик по объекту – ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», генеральный подрядчик на объекте – «Новосибирскавтодор».

Проект реконструкции аэродрома «Толмачёво» разработан ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» и получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» в 2015 году. Стоимость работ – 3,6 млрд рублей, срок выполнения – январь 2021 года.

Проект реконструкции включает развитие летной зоны ИВПП-2 со строительством соединительных рулежных дорожек, перрона с дополнительными 20 местами стоянок самолетов, сооружением других объектов аэродромной инфраструктуры в целях повышения пропускной способности аэродрома. Общая площадь перрона с рулёжными дорожками по плану будет около 266 700 кв. м.

На сегодня проведены подготовительные строительные работы – обустроен строительный городок, на объект перемещён и смонтирован цементобетонный завод ELKON QM 135. Идут работы по устройству дорожных одежд на перроне и РД-N (рулёжной дорожки), по устройству земляного полотна под дорожную одежду будущего перрона, укладке кабельных линий, выносу связи, устройству водосточно-дренажной сети, строительству площадки для обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями.

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