Новосибирский метрополитен считается одним из самых безопасных в мире, но там по-прежнему продолжается работа по оснащению станций новыми современными металлодетекторами, сообщает пресс-центр мэрии города.

На станции «Площадь Гарина-Михайловского» были установлены три устройства SmartScan C18. Ещё два – на станции «Студенческая». Металлодетекторы, ранее эксплуатировавшиеся на этих станциях, по-прежнему будут работать — их переместят на станции с меньшим пассажиропотоком.

С начала этого года в метро Новосибирска появились 10 новых металлодетекторов. Ещё пять планируется установить до начала осени.

В прошлом, 2019 году, в метро были установлены 25 металлодетекторов SmartScan C18. Их средний срок службы составляет 10 лет, а пропускная способность достигает 60 человек в минуту.

Напомним, новосибирская система безопасности интегрируется в московский метрополитен.

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