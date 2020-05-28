Новосибирский метрополитен считается одним из самых безопасных в мире, но там по-прежнему продолжается работа по оснащению станций новыми современными металлодетекторами, сообщает пресс-центр мэрии города.
На станции «Площадь Гарина-Михайловского» были установлены три устройства SmartScan C18. Ещё два – на станции «Студенческая». Металлодетекторы, ранее эксплуатировавшиеся на этих станциях, по-прежнему будут работать — их переместят на станции с меньшим пассажиропотоком.
С начала этого года в метро Новосибирска появились 10 новых металлодетекторов. Ещё пять планируется установить до начала осени.
В прошлом, 2019 году, в метро были установлены 25 металлодетекторов SmartScan C18. Их средний срок службы составляет 10 лет, а пропускная способность достигает 60 человек в минуту.
Напомним, новосибирская система безопасности интегрируется в московский метрополитен.