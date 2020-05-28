В регионе продолжается дистанционная подача заявлений на различные выплаты на детей через Единый портал государственных и муниципальных услуг, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

С 6 мая в регионе подано 20 881 заявление на выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Такое пособие могут получить семьи, где доход на каждого члена семьи ниже одного прожиточного минимума на человека — 11738,0 рублей. В Новосибирской области размер выплаты равен 6 018,5 рублям.

С апреля по июнь 2020 года семьи с детьми, где родители потеряли работу после 1 марта, получают доплату в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

С 1 июня в регионе начнут производить единовременные выплаты — 10 тысяч рублей — семьям, где есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. По данным Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области поступило уже 216 185 заявлений.

38 643 заявления принято на получение выплат на детей в возрасте до 3 лет, родившимся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. По данной мере соцподдержки были отменены ограничения, связанные с наличием материнского капитала. Размер выплаты составляет 5 тысяч рублей. Пособие будет выплачиваться с апреля по июнь 2020 года.

Количество произведенных выплат на детей в возрасте до 3 лет за период апрель – май текущего года семьям, имеющим право на материнский капитал – 70 947, сумма выплаты – 5 тысяч рублей.

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