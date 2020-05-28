По состоянию на утро 27 мая областной оперштаб подтвердил выявление 42 новых инфицированных коронавирусом — это в два раза меньше, чем четыре дня назад, сообщает Омскинформ.

Общее число людей с диагнозом «коронавирусная инфекция» с начала пандемии составило в Омской области 1139 человек. 277 человек выздоровели, скончались 19 больных.

Антирекорд по числу заболевших в регионе был зафиксирован 23 мая — 87 человек. В воскресенье количество новых инфицированных снизилось до 60 человек за сутки, в понедельник, 25 мая, — 59 новых зараженных коронавирусом. В среду, 27 мая было выявлено более, чем в два раза меньше больных COVID-19, чем четырьмя днями раньше — 42 человека.

Напомним, вчера в Новосибирской области был поставлен новый антирекорд — 97 заболевших коронавирусом за сутки.

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