26 мая вечером в Красноярске прошли грозы с сильным ветром. В красноярском аэропорту Емельяново в садившийся грузовой самолет попала молния, сообщило РИА Новости.

В аэропорт Красноярска был направлен резервный самолет авиакомпании «Волга-Днепр» для осмотра приземлившегося во вторник вечером грузового самолета, пострадавшего от молнии.

«Посадка прошла успешно. Борт стоит, ждет техобслуживания», — сообщили РИА Новости в аэропорту. По данным собеседника агентства, в Красноярск был отправлен резервный борт с техническими специалистами и необходимыми деталями для ремонта.

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