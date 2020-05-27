26 мая вечером в Красноярске прошли грозы с сильным ветром. В красноярском аэропорту Емельяново в садившийся грузовой самолет попала молния, сообщило РИА Новости.
В аэропорт Красноярска был направлен резервный самолет авиакомпании «Волга-Днепр» для осмотра приземлившегося во вторник вечером грузового самолета, пострадавшего от молнии.
«Посадка прошла успешно. Борт стоит, ждет техобслуживания», — сообщили РИА Новости в аэропорту. По данным собеседника агентства, в Красноярск был отправлен резервный борт с техническими специалистами и необходимыми деталями для ремонта.