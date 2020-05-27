Новосибирская область лидирует по числу голосующих на праймериз в стране

На праймериз «Единой России» проголосовали уже 32 тысячи жителей Новосибирской области. Регистрацию на сайте для участия в предварительном отборе будущих кандидатов от ЕР прошли 84 тысячи выборщиков.

27 мая губернатор Новосибирской области и секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Травников провёл видео-совещание с местными отделениями партии. Участники обсудили промежуточные итоги предварительного голосования.

Из-за эпидемии коронавируса праймериз «Единой России» в этом году проходят в электронном формате. Голосование на сайте партии продолжится до 31 мая. Победители могут рассчитывать на поддержку ЕР во время выборов в Законодательное собрание Новосибирской области и Совет депутатов Новосибирска. Масштабная избирательная кампания запланирована на единый день голосования в сентябре этого года.

Онлайн-праймериз проходят в эти дни во многих регионах страны, где планируются выборы. Андрей Травников обратил внимание, что жители Новосибирской области проявили большой интерес к процедуре – территория лидирует по числу проголосовавших.

По словам руководителя регионального исполкома ЕР Юлии Швец, на сайте зарегистрировались больше 84 тысяч выборщиков из Новосибирской области, 40% из них уже проголосовали. Самые активные – Искитимский, Карасукский, Краснозерский, Куйбышевский, Новосибирский, Сузунский, Тогучинский и Черепановский районы.

В первый день голосования электронная система праймериз подверглась DDoS-атакам. На сегодняшний день выборщики могут столкнуться с техническими сложностями при голосовании из-за большого наплыва участников, но специалисты свели проблемы к минимуму.

Юлия Швец отмечает, что система электронного предварительного голосования – это уникальный формат работы с избирателями, который позволяет эффективно получать обратную связь.

Андрей Травников подчеркнул, что новые формы не должны заслонять содержания. По его словам, основным смыслом предварительного голосования остаётся обновление партии и качественный отбор лучших кандидатов. «Мы идём под лозунгом «Единая Россия – партия заботы и уважения». Суть нашей работы, в первую очередь, это обновление принципов взаимодействия с людьми. Сейчас само время требует от политиков новых подходов — чуткости к людям, заботы и уважения, внимания к их проблемам, эффективности в их решении. Наше предварительное голосование стало площадкой для отбора политиков именно такого стандарта», – резюмировал Андрей Травников.

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