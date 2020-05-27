На сайте Железнодорожного районного суда Новосибирска сообщается о решении выплатить экс-губернатору Василию Юрченко компенсацию за юридическую помощь — 212 тысяч рублей.

«Суд постановил частично удовлетворить требования реабилитированного, взыскать в пользу Юрченко В. А. с Министерства финансов РФ в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы за оказание юридической помощи в размере 212 423 (двести двенадцать тысяч четыреста двадцать три) рубля 43 копейки», — говорится в сообщении суда.

В марте этого года Октябрьский районный суд Новосибирска обязал Министерство финансов РФ выплатить Юрченко 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование по другому иску, поданному ранее. Это решение суда было обжаловано прокуратурой.

Напомним, год назад «Континент Сибирь» сообщал о том, что Юрченко зарегистрировался как индивидуальный предприниматель.

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