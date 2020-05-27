С 26 мая были открыты рынки Новосибирска, где была разрешена торговля продуктами питания и товарами для садоводов и огородников. Как были реализованы санитарно-эпидемиологические меры на двух рынках города показали журналистам во время пресс-тура, состоявшегося 27 мая.

«Решение закрыть рынки в Новосибирске было связано с многочисленными обращениями граждан о несоблюдении санитарных норм и правил, нарушении режима самоизоляции на рынках, — подчеркнул министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. — По итогам жалоб мы совместно с Роспотребнадзором и полицией провели проверки, в ходе которых указанные в жалобах нарушения подтвердились, а сами рынки были закрыты. Были выданы рекомендации, и после повторных проверок, которые проводили в течение прошлой недели, большинство нарушений устранены. Поэтому со вчерашнего дня принято и закреплено постановлением губернатора решение о возобновлении работы рынков в части продажи продуктов и товаров для садоводства. Реализовывать непродовольственные товары по-прежнему нельзя».

В ходе пресс-тура на Центральный и Октябрьский рынки журналистам были представлены меры безопасности. Теперь на входе измеряется температура и посетитель обеспечивается маской, установлены дезинфекторы для обработки рук, есть разметка для соблюдения дистанции в 1,5 метра, а также объявления о соблюдении социальной дистанции и масочного режима.

Работникам рынка и продавцам утром и днем ежедневно проводится термометрия, все сотрудники и продавцы носят маску и перчатки, каждые два часа проводится дезинфекция и проветривание помещения. Также дважды в день – утром и вечером – прилегающую территорию обрабатывают дезсредствами.

Аналогичные меры по обеспечению санитарной безопасности посетителей и персонала приняты на Ленинском рынке Новосибирска и на рынках, расположенных в районах Новосибирской области.

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