17 апреля Институту вычислительных технологий СО РАН был присвоен статус федерального исследовательского центра и наименование «Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий» — ФИЦ ИВТ. О том, как институт шел к этому признанию, и какие возможности ему теперь открыл новый статус в интервью «Континенту Сибирь» рассказал основатель и научный руководитель ИВТ, академик ЮРИЙ ШОКИН.

— Юрий Иванович, сколько времени потребовалось институту на то, чтобы получить федеральный статус, и что для этого потребовалось?

— Все началось с того, что мы участвовали в программе по объединению институтов, которая начиналась еще Федеральным агентством научных организаций. Там как раз и создавались федеральные исследовательские центры – именно там и появилось это определение. Статус определяли экспертные комиссии, которые ставили соответствующие оценки на разных уровнях, оценивали наши научные и прикладные работы. Но в силу некоторых, в первую очередь, субъективных обстоятельств, мы не успели закончить процесс реорганизации. В тот момент мы объединялись с двумя другими организациями, и у нас появились филиалы в других сибирских городах – Кемерово, Томске, Красноярске. Обратной стороной медали стало то, что вопрос завис почти на пять лет. Тем не менее, потихоньку мы его решали, и в итоге все сложилось в нашу пользу.

Интересный факт – федеральный статус наш институт получил аккурат в свой тридцатилетний юбилей. В 1990 году, академик Валентин Афанасьевич Коптюг сделал предложение создать на базе производственно-вычислительного центра (тогда эта организация предоставляла машинный ресурс для других научных организаций) институт математического моделирования и прикладной математики. Я вернулся из Красноярска, где был директором Вычислительного центра, чтобы развивать в СО РАН математическое моделирование и организовать этот новый институт. В последующие годы перед нами стояла задача сохранить научные школы, которые у нас были, сформировать устаканившийся научный коллектив, который приобрел бы свое лицо. Я считаю, мы с этим справились.

— Какие изменения в работу ИВТ принесет статус федерального исследовательского центра?

— Сейчас ситуация такова, что строить какие-то прогнозы трудно – время покажет, что ждать. Но сам по себе статус ФИЦ позволяет участвовать в программах, грантах и так далее более активно. С таким званием мы можем иметь более строгое и вместе с тем более доверительное отношение. Если говорить о том, что это сразу дает какие-то блага или льготы – нет, не дает. Статус – это экспертная оценка нашего уровня, наших исследований. Мы можем говорить, что мы учреждение федерального уровня и это будет играть в дальнейшем положительную роль, в том числе и для научных сотрудников, в отношении их участия в различных проектах.

— Насколько эта экспертная оценка вашей работы весома – может ли это сыграть где-нибудь решающую роль или же просто приятный бонус?

— Статус, с моей точки зрения, не должен играть какую-то решающую роль, важна суть того или иного института – может ли он получать результаты, которые соответствуют федеральным требованиям и мировому уровню. То, что мы этот статус получили, не означает, что можно расслабиться, надо работать дальше, чтобы как минимум удержать тот же уровень. Лучше, конечно, еще выше. С моей точки зрения, статус ФИЦ должен вносить определенные коррективы во всех рабочих деталях. Чтобы институт мог работать и давать высокие результаты во всех областях, а не просто прикрываться федеральным статусом. Несомненно, этот шаг очень важный и значимый, но надо двигаться дальше. Не цепляться за достижения, а двигаться вперед.

— В каких направлениях вы сейчас работаете?

— Основной нашей задачей были и остаются информационно-вычислительные технологии, технологии принятия решений. Когда в научных исследованиях надо что-то смоделировать, создать новое устройство, новую технологию, обращаются к нам и мы помогаем принять решения, хотя окончательный ответ даем не мы. Мы показываем возможные пути, а решение принимают соответствующие специалисты с учетом наших рекомендаций. Второе направление – развитие информационных систем. Создавая информационную сеть СО РАН, мы работали совместно со всеми институтами Академгородка, и возникшая научная многопрофильность сохраняется и по сей день: одни и те же методы можно применять в разных областях. Мы работали сначала в области гидродинамики и аэродинамики, потом занялись окружающей средой, сейчас довольно много медицинской тематики.

— Можете привести пример многопрофильного использования одной технологии?

— Проще всего привести в пример гидродинамику. Была у нас интересная работа в Кемерово по проблемам при замене кусочков кровеносных сосудов, которую мы проводили совместно с медиками. Сосуды действуют по тому же принципу, что и трубопроводные системы: картина течений, пропускная способность, резерв прочности – все то же самое. И проблемы возникают те же: как не допустить застоя, чтобы не было тромбов, как проводить операции, не прерывая работу.

Еще интересная задача – предупреждение цунами в тихоокеанском бассейне, классическая для СО РАН задача, которой занимался еще Лаврентьев. Я тоже над ней работал в Красноярске, потом вернулся сюда с уже наработанными методами и программным продуктом. Он сейчас используется не только в нашей стране, но и за рубежом.

Есть и другие примеры – программный расчет нагрузки и оптимизация турбин для Петербургского турбинного завода, есть интересный проект в Кузбассе, по экологии. В Новосибирске одна из наших лабораторий занимается проблемами диагностики опухоли женской груди. Примеров задач, в основе решения которых лежат наши ИТ, очень много на самом деле.

— Если говорить о применении ваших разработок другими странами – наверное, тема борьбы с цунами достаточно востребована в той же Японии?

— Сложно сказать про Японию. У них и свои сильные научные школы, и существенно большие технологические возможности – те же суперкомпьютеры. Хотя на заре становления компьютерных наук по цунами у нас возникли неплохие контакты. Они сохранились, но люди, к сожалению, не молодеют. У нас было плотное научное взаимодействие по вопросам расчетов цунами и оценки цунамиопасности с Индией, Израилем, последним были особенно интересны работы по оползневым цунами. После разработки новой технологии, позволяющей не просто рассчитывать распространение конкретного цунами, но и выполнять риск-анализ, оценивать цунамиопасность, делать цунамирайонирование, этими работами заинтересовались зарубежные страховые агентства.

В целом, нашими ближайшими научными партнерами за рубежом остаются Казахстан и другие среднеазиатские республики – это результат географической экспансии научной школы академика Н.Н. Яненко. Тесно мы контактируем с германскими коллегами, в частности, совместно с суперкомпьютерным центром в Штутгарте – HLRS мы проводим школу для молодых ученых по параллельному программированию и высокопроизводительным вычислениям, последняя из которых состоялась в 2019 году.

— Сейчас, наверное, стало труднее работать с западными странами из-за войны санкций?

— Пока санкции не отразились на нас очень сильно – разве что только как следствие общеэкономических изменений, которые за ними последовали. Надеемся, что они не помешают некоторым нашим амбициозным проектам.

— В связи с коронавирусом в последнее время много внимания уделяется медицинской теме – участвуете ли в этом вы?

— Мы, как я уже говорил, получаем задачу и выдаем результаты, которые дальше используют специалисты своей отрасли, например – практикующие медики.

Нормальный научный сотрудник воспринимает окружающую действительность как рабочую среду. И если государство и общество в данный момент делает упор на какую-то конкретную проблему, это не означает, что остальное уходит на задний план. В этом и состоит искусство научных руководителей – брать исследования из одной области и находить им применение в других отраслях. Вы можете всю жизнь заниматься одной проблемой, получить результаты и не видеть, что ваши наработки можно прекрасно использовать и в других отраслях, где результаты могут быть даже лучше, чем в «вашей». В целом коронавирус, с одной стороны, сплачивает науку, а с другой разделяет. Наука – такая же часть общества, и у нас отражается все то, что происходит в обществе в целом.

— Расскажите немного про вашу работу в рамках «Академгородка 2.0»

— В программе «Академгородок 2.0» нами совместно с НГУ и множеством других профильных и заинтересованных новосибирских научных институтов инициирован проект создания Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных – СНЦ ВВОД. Мы рассчитываем все вместе построить здесь, в Новосибирске центр мирового уровня, который будет реализовывать новую суперкомпьютерную парадигму: интегрировать задачи комплексного компьютерного моделирования с задачами анализа и усвоения больших данных.

— В свое время Москва дала Новосибирской области очень высокие оценки в плане цифровизации – по многим показателям мы лидируем в стране. Какой вклад сделали в это лидерство вы? Сотрудничаете ли вы с министерством цифрового развития, дает ли оно вам какие-то заказы?

— Какое-то время да, сотрудничество было, пока наши цифровизаторы в правительстве только делали первые шаги. Мы совместно начали в свое время работу над первым цифровым атласом автодорог, но потом, когда они встали на ноги, решили, что справятся и без нас. Я их понимаю – мы для сотрудничества, скажем так, тяжеловаты. В том плане, что зачастую довольно критически оцениваем те или иные программы и достигнутые результаты. Либо «да», либо «нет» – без «но», без «зато» и так далее. Это не всем нравится – не нравится и руководству нашей области, хотя на все обращения с их стороны мы откликаемся. Как показал опыт, с кемеровчанами работать намного проще, чем с новосибирцами.

— А если посмотреть не на власти, а на ИТ-компании, которые сами что-то разрабатывают – как у вас налажено сотрудничество с ними?

— Мы сами являемся, по-своему, ИТ-компанией, выполняя работы и оказывая услуги в этой области. Результаты наших исследований и основанные на них разработки используются и в структурах Росгидромета, компанией «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева, на предприятиях горнодобывающей промышленности и в энергетическом комплексе – на гидроэлектростанциях и в проектных организациях. Обычно партнерство развивается снизу вверх – сначала контакты на уровне сотрудников, потом поднимаются выше. К сожалению, российские ИТ-компании, похоже, предпочитают пока самостоятельно осваивать результаты фундаментальных научных исследований прошлых лет. Когда таких результатов, не превращенных еще в технологии, достаточно много, это для них более выгодный путь. Думаю, со временем они поймут, что только вместе с фундаментальной наукой можно вырваться технологически вперед, и тогда мы сможем работать совместно на взаимовыгодных условиях. А пока на это место просится только Huawei.

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