По данным оперативного штаба на 27 мая в Новосибирской области за сутки скончалась одна пациентка, ей было 64 года, 11 пациентов выписали с выздоровлением.

За сутки в Новосибирской области лабораторно подтверждены 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зарегистрировано 2397 случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2, в том числе 144 зараженных -дети. Выздоровели 902 человека, 31 пациент скончался.

В отделениях реанимации находятся 64 человека, из них на ИВЛ 21 пациент.

В ДГКБ №3 госпитализированы 66 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска лечатся 1562 взрослых пациента — это те, у кого уже установлен диагноз COVID-19 и пациенты с подозрением на него.

Также 112 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Карасука, Куйбышева, Татарска, Искитима, Сузуна, Черепанова, Коченева, Тогучина, и Чулыма.

Всего в регионе сделано 101 543 теста на коронавирус. В России за сутки выявлено 8 338 новых случаев коронавируса.

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