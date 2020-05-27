Инициаторами и участниками проекта создания университетской клиник выступают Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины, Институт медицины и психологии им. В. Зельмана НГУ, Институт фундаментальной и клинической иммунологии, Институт физиологии и фундаментальной медицины, сообщил пресс-центр губернатора и правительства региона.

Губернатор Андрей Травников в ходе заседания Наблюдательного совета НГУ, прошедшего 26 мая поддержал объединение существующих клиник институтов СО РАН медицинского профиля и Медицинского научно-образовательного центра НГУ в АНО «Университетская клиника».

«Поддерживаю идею создания Университетской клиники, – подчеркнул губернатор. — Считаю, что нужно более эффективно использовать те клинические возможности исследовательских институтов, которые у нас сегодня есть. В том числе и в целях региональной медицины, научной и образовательной деятельности. Сегодня предложен абсолютно жизнеспособный формат».

Основными целями создания АНО являются предоставление услуг, связанных с освоением и использование средств и методов диагностики и лечения социально-значимых заболеваний, эффективное использование потенциала профессорско-преподавательского состава НГУ на основе современных технологических решений, организацией и проведением на базе Университетской клиники практической подготовки студентов.

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