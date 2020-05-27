Из территорий Кузбасса, в которых компания «Кузбассразрезуголь» реализует мероприятия по искусственному восстановлению лесных экосистем, выбраны три района: Гурьевский, Ижморский и Таштагольский. В весенний период уже высажены хвойные деревья на площади 300 гектаров, сообщает пресс-служба компании.

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в течение 2020 года восстановит лесной фонд Кузбасса на площади более 550 гектаров. На эти цели Компания направит более 66 млн рублей.

«Из 800 гектаров, на которых в 2020 году в Кузбассе планируется выполнить лесовосстановление, более 550 приходится на нашу Компанию, — подчеркивает заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Виталий Латохин. – Это серьезные затраты для любого недропользователя, особенно в сегодняшней сложной ситуации на мировых угольных рынках. Но мы понимаем, что компания такого уровня, как наша, должна вести свою деятельность строго в соответствии с федеральными и региональными законами. Ответственный подход, прежде всего, к решению экологических вопросов – один из принципов современного бизнеса».

Работы по лесовосстановлению проводятся на территориях лесничеств — в основном на участках, которые раньше были задействованы под лесозаготовки, а также на бывших гарях и естественных прогалинах. Применяются ручной и механизированный способы посадки. В качестве биоматериала используются сосна обыкновенная. ель сибирская и ель обыкновенная.

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