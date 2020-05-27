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НГУ призвали усилить научно-исследовательскую составляющую
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Строители заканчивают заливку фундамента новой Ледовой арены в Новосибирске
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Предприниматели Кузбасса смогут взять льготные займы по ставке от 1% годовых
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Лишь девять компаний в Омске получили налоговые отсрочки из-за коронавируса
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87 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Новосибирской области
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Мэр Новосибирска отменил празднование Дня города
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Киоск сети «Дядя Дёнер» нарушил СанПин и попал под статью
Управляющий новосибирским коворкингом «Простор»
Сопредседатель новосибирского отделения «Опора России», основатель группы компаний «ИК Империал»
Корреспондент «Континента Сибирь» в Германии
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты»
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