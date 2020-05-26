Губернатор Андрей Травников принял участие в заседании Наблюдательного совета вуза, прошедшего в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

«Сегодня у университета имеются здоровые и уже частично удовлетворенные амбиции на собственную исследовательскую деятельность. Университет, и сегодня, и в ближайшем будущем, заявляет намерения стать как минимум равноправным участником научно-исследовательской деятельности в Академгородке Новосибирска, а может быть, и всего Сибирского отделения Российской академии наук, наравне с крупными и авторитетными исследовательскими институтами, входящими в СО РАН. И если для этого потребуется, в том числе, юридическая, или другая форма объединения с другими институтами, то после соответствующего обсуждения, согласования на Президиуме СО РАН, на других площадках, мы считаем, что это необходимо поддержать. Я хотел бы, чтобы мы в стратегии университета это четко зафиксировали – НГУ в ближайшем будущем должен стать равноправным участником научной деятельности, наряду, может быть, с институтами первой категории Сибирского отделения Российской академии наук. Там, где это оправдано, реализация новых проектов по созданию инфраструктуры, в частности, центров коллективного пользования, например, СНЦ ВВОД – Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных, преимущественно реализовывать на базе и под эгидой университета», – подчеркнул губернатор.

Ректор НГУ Михаил Федорук представил доклад «НГУ: движение в программе международной конкурентоспособности». Он отметил, что «необходимо переосмысление существующей модели Новосибирского научного центра и формирование нового образа будущего университета, его интеграции с исследовательскими организациями и высокотехнологическими компаниями. Переход к НГУ как потенциальному центру научно-образовательной технологической системы. Мы называем это большим исследовательским университетом мирового класса».

Программа развития международной конкуренции предполагает применение лучших мировых практик бакалавриата, поддержку специализированного учебно-научного центра НГУ, внедрение новых образовательных программ, рост числа иностранных студентов и многое другое.

Стратегия развития НГУ является неотъемлемой частью реализуемых в регионе программы «Академгородок 2.0» и национального проекта «Наука».

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