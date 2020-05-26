Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт и член Совета Федерации ФС РФ Владимир Городецкий 26 мая в ходе выездного совещания побывали на стройплощадке ледовой арены, которая возводится для предстоящего МЧМ-2023, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Заливка фундаментной плиты выполнена почти на 80%, полностью завершено устройство основания арены из буронабивных свай, всего их пробурено 1513 штук.

«Ледовая арена – один из трех крупных инфраструктурных объектов региона, наряду с региональным волейбольным центром и перинатальным центром, их строительство находится на особом контроле министерства строительства Новосибирской области, – отметил министр. – Технологический процесс, который применяется при возведении ледовой арены, должен быть непрерывным, поэтому производство не прекращалось ни на один день. Сегодня на объекте ежедневно работает более 200 рабочих, поэтому рисков невыполнения целевых показателей, предусмотренных заключенными контрактами, нет. В настоящее время завершается заливка фундаментной плиты, выполнено уже 78% работ, бетонирование отдельно стоящих ростверков и монолитных вертикальных конструкций первого этажа здания».

Представитель генерального подрядчика строительства ледовой арены ООО «ЭлинАльфа» рассказал о ходе строительства двух дорог: от пляжа «Наутилус» вдоль территории арены с заездом на дамбу Октябрьского моста и от улицы Немировича-Данченко до территории «Многофункциональной ледовой арены». Обе дороги должны быть введены в эксплуатацию в 2021 году.

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