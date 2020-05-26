Выдача льготных микрозаймов под 1% годовых в Кузбассе уже началась. Предприниматель сможет получить такой займ, если предприятие работает более одного года и по итогам 2019 года имеет положительную финансовую отчетность, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

Выдача кредитов под 2,75% годовых начнется в ближайшее время, они будут выдаваться в рамках федеральных мер поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии COVID-19.

«Президент России Владимир Владимирович Путин поручил докапитализировать государственные микрофинансовые организации, чтобы оказать поддержку малым предприятиям. Кузбасс по этой программе получит более 300 млн рублей, они будут выданы предпринимателям на привлекательных условиях, под 2,7% годовых, — сообщил губернатор Кемерновской области Сергей Цивилев. — Кроме того, мы в Кузбассе разработали свой областной продукт для предпринимателей разных отраслей в качестве дополнительной меры поддержки. Это микрозаймы на сумму до 500 тысяч рублей под 1% годовых. Причем предусмотрели возможность отсрочки платежей по основному долгу до полугода. Раньше таких низких ставок никогда не было. Государственные микрозаймы позволят бизнесу покрыть первоочередные расходы и высвободить средства для продолжения работы, а самое важное — сохранить рабочие места».

Напомним, Новосибирская область получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета в связи с пандемией.

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