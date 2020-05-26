Отсрочку по уплате налогов могут получить предприятия, работающие в сферах, наиболее пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением COVID-19, а также те, у которых доходы в каком-либо квартале 2020 года снизились более чем на 10 % или получен убыток. Об этом сообщило агентство Омскинформ со ссылкой на областное УФНС.

В регионе по состоянию на 26 мая всего девять компаний подали заявления на отсрочку по уплате налогов и страховых взносов в сумме 9,7 млн рублей. Отсрочка предоставлена всем налогоплательщикам: шести из них – на полгода, трём – на 3 месяца.

Возможность получения отсрочки по уплате налогов предприниматели могут проверить через сервис: «Проверка возможности получения отсрочки/рассрочки в связи с COVID-19».

Напомним, Новосибирская область получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета в связи с пандемией коронавируса.

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