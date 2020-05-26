С 21 апреля, когда стартовала льготная ипотечная программа, Сибирский банк Сбербанка выдал 687 кредитов на покупку жилья в новостройках со ставкой 6,4% на общую сумму 1,28 млрд рублей. Всего Сибирский банк принял 3,7 тыс. заявок от клиентов. С 6 мая процентная ставка по этому продукту была снижена на 0,3 п.п при условии электронной регистрации сделки и составляет от 6,1% годовых.

На территории присутствия Сибирского банка ПАО «Сбербанк» активнее всего данной программой пользовались клиенты Красноярского отделения – на них приходится 26% от совокупного объема выдачи кредитов, еще 25% банк выдал клиентам Новосибирской области и 24% – Алтайского края. Остальные 25% пришлись на все остальные регионы: Кемеровскую, Томскую, Омскую области, республики Хакасия и Тыва.

«Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что льготная программа оказывает положительное влияние на ипотечный рынок и поддерживает как заемщиков, так и застройщиков, – отметил заместитель председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Максим Волков. – Мы также отмечаем предпочтение наших клиентов пользоваться оформлением ипотеки в дистанционном формате. Благо, сейчас можно приобрести недвижимость по новой или любой другой жилищной программе через сайт DomClick или мобильное приложение, вообще не посещая офис банка».

Напомним, в конце апреля правительство России запустило льготную программу ипотеки на покупку жилья в новостройках. Льготную ипотеку можно будет взять в срок до 1 ноября, а процентная ставка сохраняется на весь срок кредита. При этом первоначальный взнос по ипотеке должен быть не менее 20%.

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