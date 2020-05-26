Из-за пандемии короновируса День Победы в Новосибирске праздновался в этом году в онлайн-режиме, а парад в честь этого праздника был перенесен на неопределенный срок.
О переносе празднования Дня города мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил на своей странице в Facebook.
«Принял решение о переносе Дня города. Считаю неуместным и невозможным празднование в нынешних условиях. Формат и даты проведения будут определены позже», — сообщил градоначальник.
О решении мэра написала на своей странице в соцсети Facebookи вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова: «Мэр посчитал проведение праздника «неуместным и неправильным»! Я полностью согласна с этим решением! Сейчас не время лишних бюджетных трат и веселья «во время чумы»!
Напомним, в этом году новосибирцы принимали участие в акциях «Бессмертный полк» и «Свеча памяти» в режиме онлайн.