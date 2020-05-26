Бывший партнер владельца «Сибантрацита» добился ареста уставного капитала «ВостокУгля»

Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление бывшего партнера недавно погибшего владельца «Сибирского антрацита» Дмитрия Босова. Александр Исаев требует вернуть ему 50% уставного капитала принадлежащей Босову УК «ВостокУголь».

Определение размещено на сайте арбитражного суда. Как следует из документа, Александр Исаев потребовал признать недействительной сделку между ним и руководителем финансово-экономического управления группы Alltech Олегом Шемшуком по передаче 50 % уставного капитала «ВостокУгля», номинальной стоимостью 5 тыс. рублей. Сделка прошла в начале апреля, после нее Шемчук вышел из состава участников УК, и эта доля перешла самому «ВостокУглю».

Напомним, ранее «ВостокУголь» принадлежал Дмитрию Босову и его партнеру Александру Исаеву. В начале апреля на сайтах «Сибирского антрацита» и «ВостокУгля» появились сообщения о том, что Исаев уволен со всех постов в компаниях. 6 мая Дмитрий Босов был обнаружен мертвым, следствие не исключает суицид.

Кроме возврата доли уставного капитала «ВостокУгля», Александр Исаев также потребовал через арбитраж наложить на нее арест. Суд требование удовлетворил, запретив управляющей компании распоряжаться оспариваемой долей.

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