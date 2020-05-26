В видеообращении, распространенном пресс-службой краевого минздрава, руководитель ведомства Борис Немик сообщает, что его заболевание COVID-19 протекает в легкой форме.

Министр здравоохранения Красноярского края сообщил, что у него подтвердилась коронавирусная инфекция. В видеосообщении пресс-службы, он призывает красноярцев носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

«Мы сможем сейчас справиться с первой волной заболеваемости и снизить эту заболеваемость только сообща», — говорит Борис Немик на видео. Министр также уверен, что в Красноярском крае есть достаточный резерв койко-мест и мест для реанимации.

Напомним, госпитализирован с коронавирусом глава Тывы Шолбан Кара-оол.

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