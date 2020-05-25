Новосибирская область не готова к дистанционному голосованию

Базы для применения дистанционного голосования в Новосибирской области нет. Глава региональной избирательной комиссии считает нецелесообразными эксперименты перед крупномасштабной кампанией в субъекте федерации.

Голосование по поправкам к Конституции в Новосибирской области пройдет в традиционном формате, который предполагает присутствие граждан на участках, рассказала корреспонденту «Континента Сибирь» председатель облизбиркома Ольга Благо. Также нет базы для проведения региональных выборов в дистанционном режиме.

Вчера «Российская газета» опубликовала пояснение главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой к изменениям в федеральное законодательство о дистанционном электронном голосовании на выборах. Президент РФ подписал поправки 23 мая. По словам руководителя ЦИК, дистанционное голосование на основе «московской» технологии может применяться в случае с общероссийскими опросом по изменениям в Конституцию РФ в трех-четырех субъектах РФ. «Такую инициативу должен проявить сам регион, «защитив» в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования», – цитирует издание Памфилову.

Ольга Благо в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» подчеркнула, что Новосибирская область участвовать в эксперименте с применением электронных технологий в ближайшее время не будет. «Запускать такой эксперимент сразу на всю страну нецелесообразно. Необходимо апробировать его на нескольких территориях, которые подготовлены технически. В 2019 году такой эксперимент провела Москва во время выборов в Мосгордуму с привлечением площадки Mos.ru. Дистанционное голосование в этом году в регионах, которые выступили с инициативой, вероятно, будет организовано через портал «Госуслуги»», – говорит председатель региональной избирательной комиссии.

Ольга Благо акцентирует внимание, что голосование по почте во время общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию России не планируется. Председатель новосибирского облизбиркома подчеркивает, что еще нет утвержденного перечня регионов, жители которого смогут выразить свое отношение к поправкам дистанционно, не посещая избирательные участки.

Ольга Благо отмечает, что Новосибирская область готовится не только к голосованию по поправкам в Конституцию, но и к крупномасштабной региональной избирательной кампании, которая намечена на сентябрь. Всего более 400 кампаний различного уровня, помимо выборов в Законодательное Собрание Новосибирской области и Совет депутатов Новосибирска.

«Федеральный закон только принят. На этот сентябрь никакой базы для применения дистанционного голосования нет. Ставить эксперимент в такой крупномасштабной кампании считаю неразумно», – объясняет председатель облизбиркома.

Ольга Благо добавила, что Законодательное Собрание Новосибирской области до назначения выборов, вероятно, не успеет внести поправки, которые позволят кандидатам и партиям через «Госуслуги» собирать часть подписей для участия в выборах. «Закон о поправках должен вступить в силу по истечении 10 дней после его опубликования, а времени до назначения выборов осталось совсем немного», — резюмирует Ольга Благо.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.