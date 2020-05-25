Роспотребнадзором, полицией и органами власти за два месяца составлено и направлено в суд 1289 протоколов по разным статьям КоАП РФ, связанными с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма штрафов на граждан и юридических лиц составила более 3,8 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Нарушения СанПин обнаружили представители Роспотребнадзора и минпромторга НСО в киоске сети кафе быстрого питания «Дядя Дёнер», расположенном на улице Бориса Богаткова. В частности, персонал неудовлетворительно следил за чистотой оборудования и клиентской зоны. Было возбуждено административное производство по статье 6.3.2 КоАП РФ. По данной статье в том числе предусмотрен административный штраф до 500 тысяч рублей. Всего по этой статье на юрлица составлено и направлено в суд 60 административных протоколов. Для 40 из них избрано наказание в виде штрафа на общую сумму около 1,4 млн рублей и вынесено 14 решений о приостановлении деятельности.

Напомним, еще 89 инфицированных коронавирусом выявлены в Новосибирской области.

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