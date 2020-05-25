Власти Новосибирской области ждут, когда регион достигнет показателей, при которых можно начать снимать «коронавирусные ограничения». Как будут открываться рынки и когда заработают торговые центры «Континенту Сибирь» рассказал заместитель Губернатора Новосибирской области СЕРГЕЙ СЁМКА.

— Сергей Николаевич, в редакцию обращаются бизнесмены, пытающиеся разобраться в поэтапном выходе из ограничений. Начался, все-таки, первый этап выхода, или пока нет?

— На тот момент, когда мы запустили стройку и промышленность, работало до 75 % от работающего населения. Сегодня ситуация такая: рекомендации Роспотребнадзора, направленные 8 мая, устанавливают значения трех коэффициентов. Как только в нашем регионе все три коэффициента примут значения, рекомендованные главным санврачом, начнется поэтапный запуск приостановленных сейчас предприятий. Пока мы не соответствуем одному коэффициенту – коэффициенту заражаемости – который должен быть меньше единицы. Сегодня он у нас чуть больше.

— В какой последовательности отрасли будут выходить из ограничений?

— Две недели назад минпром и Роспотребнадзор проверили рынки, которые были закрыты. Вы же помните, что мы разрешили работу розничным рынкам за исключением Новосибирска. Тот, мягко говоря, бардак, который творился на территории Центрального рынка, нарушения, выявленные на прилегающей территории Ленинского рынка – все это привело к тому, что было принято именно такое решение. Так вот в ходе проверки, прошедшей в четверг, выяснилось, что не все рынки выполнили рекомендации. В пятницу уже было получше. Сначала будет, я думаю, открытие розничных рынков. Будет только продажа продовольственных товаров, садово-огородного инвентаря и саженцев. А на первом этапе начнут работать магазины, площадью до 400 кв. м.

— А как с торговыми центрами?

— ТРЦ будут открываться в рамках третьей очереди.

— Ограничения и поддержка бизнеса сегодня регламентируются кодами ОКВЭД. Однако при регистрации бизнеса выбор ОКВЭД по сути носит произвольный характер. Сейчас многие предприниматели столкнулись с тем, что, например, по фактической деятельности попадают под господдержку, но по коду ОКВЭД им «не положено». Поэтому есть, к примеру, предложения считать пострадавшими тех, у кого объем выручки упал более, чем на 30%…

— Понимаете, должна быть какая-то система, на что-то нужно опираться. Если мы будем говорить о потерявших выручку, как вы сюда запишете тех бизнесменов, которые потеряли выручку из-за неумного руководства, неквалифицированного управления? Их тоже в «пострадавшие» записывать? Показать падение выручки, в том числе, дело техники. Поэтому было принято решение о поддержке пострадавших отраслей именно по ОКВЭДам. Отраслевой принцип. Как мы понимаем, 70 % выручки, это тот основной код ОКВЭД, который должен быть записан у предпринимателя. Если же вы посмотрите юридические лица, у них переписаны практически все ОКВЭДы. Поэтому решение принимается быстро, здесь и сейчас, чтобы конкретно начать реализовывать поддержку. А проблема, о которой вы говорите, касается 10-20% организаций.

— В одном из интервью, касаясь региональных мер поддержки бизнеса, вы говорили о возможном решении проблем арендаторов коммерческой недвижимости. В какой стадии решение вопроса, и какие преференции получат арендаторы?

— Мы этот вопрос рассмотрели, и было принято решение, если арендодатель предоставляет арендатору либо отсрочку по платежам, либо скидку не менее 30%, то он имеет право претендовать на такую же отсрочку по уплате налога на имущество. Это добровольное решение арендодателя, и многие на это идут – на отсрочку и скидку. И шли даже до наших мер поддержки. Потому что, и крупные и мелкие владельцы недвижимости прекрасно понимают, что рынок сегодня насыщенный и конкурентный. И если ты сегодня потеряешь арендатора, новый к тебе завтра не сразу придет. Поэтому в этом случае «согласие есть продукт при полном непротивлении сторон». Есть, конечно, крайности, но есть и стимул для договоренностей.

— Что сейчас у вас вызывает беспокойство в текущей экономической ситуации?

— Наибольшее беспокойство вызывает то, что мы уже проходили два больших кризиса, но этот от них отличается. Меры поддержки, которые озвучил Президент, конечно простимулируют спрос, выплаты там немалые. Но время восстановления экономики – это пока вопрос. Причем речь идет не только о внутренней экономике, но и том, когда откроются границы и возобновится экспорт. Есть отрасли непрерывного цикла, предприятия, где все понятно. Но есть и другие, которые не являются «производствами товаров первой необходимости». Вот здесь тоже вопрос.

— Как, например, ресторанный бизнес?

— Рестораторы также попали в пострадавшие отрасли, есть меры поддержки, озвученные Президентом, они, безусловно реализуются. Мы имеем еженедельную свежую информацию от банков и налоговой. Пролонгировано кредитов и выдано под нулевую ставку в общей сложности по пострадавшим отраслям порядка 1 млрд рублей. А всего порядка 12 млрд рублей.

— Как вообще ведут себя банки в кризис, кто из банкиров проявил понимание, а с кем еще нужно работать?

— Не буду отмечать какие-то банки, но самый большой объем по пострадавшим отраслям это «Сбербанк» и банк «Левобережный», у которого тоже большая программа по предоставлению кредитов малому и среднему предпринимательству. На первом этапе, когда не было разъяснений и понимания, были определенные трения, искры летели. Но сейчас их все меньше и меньше.

— Говоря о структурах, работающих с бизнесом. Какая судьба в итоге ждет «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства»? Региональная КСП указывает на нарушения, обнаруженные в ходе проверки, настаивая на том, что – цитата – «центр должен быть ликвидирован либо реорганизован не позднее 2024 года».

— План по ликвидации структуры уже подготовлен и подписан. Будет постепенная передача имущества НОЦРПП в центр «Мой бизнес». Долгов там практически нет. Некоторое имущество будет передаваться в Технопарк. Львиная доля этих активов приобреталась за счет федерального бюджета. Сейчас эти помещения арендуют резиденты Технопарка в Академгородке, то есть будет все то же самое, только поменяется арендодатель.

— Какие задачи стоят перед центром «Мой бизнес»?

— Центр, прежде всего, система одного окна. Концентрация всей инфраструктуры поддержки бизнеса в одном здании. Здесь будут и гарантийный фонд, и фонд микрофинансирования, офис бизнес-омбудсмена, фонд развития промышленности. Пришел заявитель – и вся поддержка оказана, не нужно ездить по всему городу.

— В связи с последними трагическими событиями, уходом из жизни Дмитрия Босова, нет ли опасений за судьбу одного из крупнейших налогоплательщиков в консолидированный бюджет региона, «Сибирского антрацита»?

По моей информации никаких изменений пока нет. Хотя ушел акционер, а при смене акционеров изменения всегда бывают. Я надеюсь, это не отразится на планах «Сибантрацита» в нашем регионе.

— Повлияет ли сложившаяся ситуация на реализацию крупных проектов в Новосибирской области – строительство четвертого моста, ЛДС, концессия по поликлиникам и других? Можно ли сейчас делать какой-то прогноз?

— Предпосылок тоже нет. Четвертый мост уже начал строиться. На всех совещаниях, которые проводятся с участием представителей Правительства РФ, ставится сейчас задача смещения финансирования на ближайшие три-пять лет в сторону реализации программ, такой, к примеру, как «Комфортная городская среда». Президент принял решение о докапитализации фондов микрофинансирования на 12 млрд рублей – эти средства были рассчитаны на три-пять лет, но переносятся «на сейчас». Реализуется программа переселения из ветхого и аварийного жилья, причем с уклоном в покупку нового жилья. Средства вливаются в стройку. Добавлю еще, из добрых новостей. По итогам 4 месяцев индекс промышленного производства составил 99,1%. Ниже 100% он, в основном, из-за добывающей отрасли – нефтянка, уголь, из-за тепло и электроэнергетики. Вы видели, как рано в этом году закончился отопительный сезон. Индекс по обрабатывающим отраслям – 102,7%. Это январь-апрель, причем апрель – это месяц, в котором мы жили с пандемией. Это следствие того, как я считаю, совершенно правильно были открыты стройки и промышленность. Практически сразу.

— С момента создания межведомственной комиссии по поддержке экономики, какие предложения со стороны бизнес-сообществ в плане поддержки вы назвали бы самыми существенными, какие из них уже удалось реализовать?

— На самых первых встречах интересы всех сегментов бизнеса представляли «Опора России», МАРП и Александр Всеволодович Бойко. Кроме того, мы смотрели опыт Москвы. Главное – это пакет мер, озвученный Губернатором. Мы разрабатывали его все вместе. Второе – создание очередного списка системообразующих предприятий. И сейчас начался осуществляться мониторинг, еженедельно анализируется загрузка предприятий, попавших в сложную экономическую ситуацию – производства и услуги. По остальным экономическим показателям, вроде движения средств, не стали пока загружать и «ежесекундно» считать. Хотя такие предложения были. Плюс прямое общение с каждым, кто вошел в список. Из того, что еще предстоит – ежедневная работа. Может, иногда, «втемную», иногда не так быстро, как хотелось бы. Но с каждым предприятием, из тех, кто попал в сложную ситуацию.

— Будет бизнес жить?

— Ну конечно. А как по-другому то… Во всяком случае, многое сейчас пришлось осознать заново. Что на самом деле является важным, когда такое случается.

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