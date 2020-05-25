Застройщик микрорайона «Новомарусино» – ООО «Доступное жилье Новосибирск» — в июне 2019 года был признан банкротом, а в отношении бывшего директора компании возбуждено уголовное дело по ст. 201 Уголовного кодекса РФ. Обманутыми дольщиками признаны более 750 человек.

Проблемы дольщиков ЖК «Новомарусино» планируется решать с применением механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (ППК «Фонд», г. Москва). В адрес фонда под контролем министерства строительства Новосибирской области было сформировано ходатайство правительства региона. Кроме того, арбитражными управляющими подготовлена и направлена заявка на финансирование объектов. Окончательное решение будет приниматься Наблюдательным Советом Фонда.

В региональном министерстве строительства сообщили, что долгострои в ЖК «Новомарусино» вошли в число шести домов, заявленных на финансирование завершения строительства с участием публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Арбитражный управляющий направил в ППК «Фонд» необходимый пакет документов. Также заранее в адрес фонда было представлено ходатайство правительства Новосибирской области.

Застройщик ООО «Доступное жилье Новосибирск» осуществлял отчисления в компенсационный фонд в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», поэтому решение о целесообразности финансирования завершения строительства, или о выплате денежной компенсации дольщикам будет приниматься Наблюдательным Советом ППК «Фонд».

Для этого необходимо провести оценку представленного пакета документов, инструментальное обследование объекта уполномоченной ППК «Фонд» специализированной экспертной организацией и определения оценщиком, привлекаемым Фондом, сумм необходимых для завершения строительства, либо выплаты компенсации.

После анализа всей полученной информации от субъекта РФ и завершения всех установленных действующим законодательством регламентирующих процедур, инициируеся заседание Наблюдательного Совета ППК «Фонд». Учитываются также ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции СОVID-19.

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