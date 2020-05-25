В 2019 году аэропортом «Толмачёво» воспользовались 6 747 151 пассажира (+14,2%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило почти 5 миллионов человек (+14,5%), на международных — 1 843 939 (+13,3%), сообщает пресс-служба аэропорта.

Со 2 июня 2020 года авиакомпания S7 Airlines открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Волгоград на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo, два раза в неделю — по вторникам и четвергам.

По вторникам рейс S7 5131 вылетает из Новосибирска в 07:05, прилёт в Волгоград — в 08:20. Рейс S7 5132 из Волгограда вылетает в Толмачево в 09:10, прилёт — в 16:05. По четвергам рейс выполняется в вечернее время. Вылет из аэропорта Толмачёво в 22:30, прилёт в аэропорт Гумрак в 23:45. Обратный вылет — в 00:35 по пятницам, прилёт в Новосибирск в 07:30.

С 3 июня S7 Airlines на самолетах Embraer 170 будет совершать два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

По средам рейс S7 5071 вылетает из Новосибирска в Оренбург в 13:40, прилёт — в 16:10. Рейс S7 5072 из Оренбурга вылетает в Новосибирск в 18:15, прилёт — в 20:45. По воскресеньям этот рейс будет выполняться в вечернее время: вылет из Новосибирска в 19:35, прилет в Оренбург в 22:05. Обратный вылет — в 00:10 по понедельникам, прилёт в Новосибирск в 02:40.

Напомним, в аэропорту «Толмачёво» установили рециркуляторы воздуха.

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