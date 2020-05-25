Сбербанк стал лучшим банком мира по созданию акционерной стоимости за последние пять лет. Согласно рейтингу, подготовленному компанией BCG, банк также занял 6 место среди крупнейших по рыночной капитализации компаний мира.

Это уже двадцать второй рейтинг Value Creators, который ежегодно оценивает ведущие компании мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет, в данном случае — за период 2015–2019 гг.

Для его составления BCG проанализировала TSR порядка 2320 компаний по всему миру. Рейтинг подготовлен для 33 отраслей. В сведенный рейтинг вошли 50 крупнейших и наиболее эффективных с точки зрения формирования акционерной стоимости компаний.

TSR оценивается на основе роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за определенный период. Этот показатель дает наиболее полное представление о создаваемой акционерной стоимости. Средний годовой TSR — это средний TSR компании за пятилетний период, проанализированный BCG в 2020 году.

В отчете этого года не нашли отражения последние изменения, связанные с COVID-19, но он позволяет лучше понять, какие компании и отрасли накануне кризиса смогли набрать высокие темпы роста TSR, отмечают в компании BCG. Авторы рейтинга обращают внимание на корреляцию: отрасли с самым высоким средним TSR за пятилетний период (провайдеры финансовой инфраструктуры, медицинские технологии, технологический сектор, фармацевтические компании) также вошли в топ отраслей, меньше всего затронутых спадом на фондовом рынке с начала текущего года. И, напротив, отрасли, столкнувшиеся с трудностями еще до пандемии COVID-19, такие как нефтегазовый сектор, металлургия и автомобилестроение, особенно сильно пострадали от недавнего падения рынка.

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