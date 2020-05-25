В Новосибирской области расширяются возможности контрейлерных перевозок. Их использование для автоперевозчиков и грузовладельцев может быть выгоднее отправки большегрузного автомобиля к месту назначения своим ходом, поскольку такая перевозка позволяет существенно снизить нагрузку на автомобильную инфраструктуру, обеспечивает скорость доставки груза за счёт следования в ускоренных контейнерных поездах и его сохранность.

Станция Клещиха в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги была открыта для организации контрейлерных перевозок. Она стала третьей на сети железных дорог, готовой оказывать подобные услуги.

На станции Клещиха, в одном из крупнейших транспортно-логистических комплексов за Уралом, есть крупнейший в СНГ контейнерный терминал, обрабатывающий входящий и формирующий маршрутизированный вагонопоток в формате ускоренных контейнерных поездов.

Контрейлерная отправка – это перевозка большегрузного автомобиля с груженым полуприцепом, закрепленного на специальной платформе, то есть комбинирование автомобильного и железнодорожного транспорта для доставки груза.

Сроки доставки груза от Москвы до Новосибирска составляют почти 4 суток. В мае на этом маршруте ОАО «РЖД» осуществили опытную контрейлерную перевозку автоприцепа без тягача. Такое техническое решение позволит существенно повысить экономическую привлекательность данных перевозок для грузоотправителей.

На совместном совещании правительства Новосибирской области и Союза Транспортников, Экспедиторов и Логистов Сибири участники выразили заинтересованность в контрейлерных перевозках плодоовощной продукции из Узбекистана в регион. В перспективе организация кольцевых мультимодальных контрейлерных маршрутов может стать еще одним эффективным транспортным коридором на Западно-Сибирской железной дороге для социально значимых грузов Новосибирской области.

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