Сотрудники полиции уже выявили организаторов массового ночного веселья на площади Ленина в центре города, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 25 мая поставил перед сотрудниками регионального ГУ МВД России и мэрии Новосибирска задачу более жестко реагировать на такие правонарушения.

«Вопиющие факты нарушения общественного порядка, которые мы наблюдали в Новосибирске в прошедшие выходные, требуют более оперативной и жёсткой реакции, — подчеркнул губернатор. — Мало того, что жители о безопасности собственного здоровья не думают, так они еще и создают неудобства для жителей города».

После незаконной вечеринки в центре города новосибирцы обратились в мэрию и правительство региона с просьбой отреагировать на нарушение тишины и покоя.

«Нужно отреагировать. Причем отреагировать так, чтобы у любителей слушать громкую музыку ночью желание собираться отпало напрочь», — поставил задачу Андрей Травников перед правоохранителями.

Напомним, в прошедшие выходные а площади Ленина в Новосибирске собиралось около 50-60 молодых людей, которые шумно общались между собой и включали музыку в автомобилях.

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