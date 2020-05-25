В Горном Алтае начались онлайн-продажи SIM-карт МТС, которые клиент сможет самостоятельно зарегистрировать без посещения салона связи. Купить SIM-карту можно в интернет-магазине МТС с бесплатной доставкой на дом.

Активировать sim-карту пользователь может в любое время при помощи специального приложения «МТС Абонент», которое доступно для скачивания на IOS и Android. Пользователю по умолчанию будет доступен тарифный план «Тарифище», который в дальнейшем можно поменять в приложении «Мой МТС».

В процессе саморегистрации пользователю необходимо сфотографировать себя на смартфон, отсканировать с помощью того же смартфона свои паспортные данные, внести данные о прописке в предлагаемую форму и на экране гаджета поставить подпись под договором об оказании услуг связи. Также приложение попросит кивнуть головой или подмигнуть в камеру смартфона, чтобы подтвердить, что перед камерой живой человек. В приложение встроен цифровой процесс сличения фотографии пользователя, которую он сделает при помощи смартфона с фотографией в паспорте.

Всего процедура от заказа SIM-карты до ее доставки в любой населенный пункт региона займет от одного до трех дней в зависимости от дальности региона. Доставка осуществляется курьерами и происходит бесконтактно.

Ранее «КС» уже писал о том, что данная услуга заработала в Новосибирской области и других регионах Сибири

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