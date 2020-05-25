12:29
Новые 89 инфицированных коронавирусом выявлены в Новосибирской области
11:51
Глава Тывы госпитализирован с коронавирусом
11:09
В Новосибирск идёт резкое похолодание
10:25
В Новосибирске доноров протестируют на иммунитет к коронавирусу
16:28
Новосибирская область получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета в связи с пандемией коронавируса
15:11
В ГУ МВД по Новосибирской области начали проверку по факту проведения массовой вечеринки на площади Ленина
11:27
81 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Новосибирской области
20:49
Глава Первомайского района Новосибирска сохранил свой пост после решения суда
12:00
В Новосибирской области увеличились темпы прироста заболевших коронавирусом
19:50
Детский сад в «Стрижах» готов к открытию: учреждение получило лицензию от минобразования Новосибирской области
18:51
Правоохранители задержали новосибирских бизнесменов за незаконную реконструкцию и продажу помещений общежитий
16:35
В Россельхознадзор по Новосибирской области назначен новый руководитель
Управляющий новосибирским коворкингом «Простор»
Сопредседатель новосибирского отделения «Опора России», основатель группы компаний «ИК Империал»
Корреспондент «Континента Сибирь» в Германии
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты»
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