Новосибирский клинический центр крови принимает более 55 000 доноров каждый год. В нём заготавливается более 35 000 литров цельной донорской крови, а в клиники ежегодно отправляются около 100 000 компонентов крови. С 25 мая в центре начнется тестирование постоянных доноров на иммунитет к вирусу SARS-CoV-2, информирует пресс-служба губернатора и правительства области.

22 мая Новосибирский центр крови посетил вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов. Ему показали работу открытой регистратуры, кабинета предварительного приема доноров, а также иммуногематологической, клинической, молекулярно-биологической, биохимической и других лабораторий. В Центре почти не используются ручные технологии – вся работа автоматизирована и роботизирована.

«С сегодняшнего дня мы запускаем тестирование – исследование напряженности иммунитета наших кадровых доноров к коронавирусной инфекции путем проведения скриннинговых исследований на наличие иммуноглобулинов класса G, – сообщила главный врач ГБУЗ НСО «Новосибирский клинический центр крови» Юлия Моор. – Это антитела, которые отвечают за формирование иммунитета и имеют важное значение для установления факта перенесенной ранее инфекции или контакта с ней. Наличие данных иммуноглобулинов (антител к SARS-CoV-2) свидетельствует об иммунном ответе организма, который позволит избежать заражения в ближайшее время. В перспективе мы сможем заготавливать антиковидную плазму для клинического использования».

Напомним, в Новосибирской области начали тестировать на антитела к коронавирусу.

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